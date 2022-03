Mujer decide apagar la carne asada de unos albañiles

Una mujer oriunda de Argentina arruinó la carne asada de un grupo de albañiles, al mojarla desde su balcón. Al parecer estaba molesta con el humo, y decidió apagar el fuego.

Una de las comidas típicas en Argentina es el “asado”, lo que en México conocemos como “carne asada”, y en otras partes de Latinoamérica como “barbacoa” o “parrillada”.

En este país de Sudamérica, se trata de una comida que suele hacerse al reunirse, en ocasiones especiales y para compartir, ya que no es un platillo de lo más económico.

También es una tradición que se haga una carne asada en las obras en construcción, cuando se alcanza algún hito importante del edificio, por ejemplo, cuando se coloca el techo. Por esta razón es común ver en las obras a los albañiles haciendo fuego, para preparar su carne asada.

Molesta por el humo, decidió apagar el fuego

El caso es que, en ciudades muy anegadas como Buenos Aires, donde viven muchas personas, la carne asada puede generar conflictos si no se tiene en cuenta el humo generado. Sin embargo, esto suele resolverse con algunas palabras, y rara vez pasa a mayores.

Pero en el caso de esta mujer, el conflicto superó toda expectativa, ya que decidió sacar una hidrolavadora desde su balcón para apagar el fuego de la carne asada.

La mujer, según parece, se molestó por el humo de la obra lindera y decidió arruinar ese pequeño gusto que los albañiles querían darse.

Las reacciones al video de la carne asada

El video donde se ve la secuencia, ha generado un debate entre los internautas de Argentina, ya que arruinar una carne asada de esa forma, puede irritar a más de uno. Se trata de un plato muy especial, que se disfruta en compañía.

En el video, se aprecia claramente cómo la mujer decide apagar el fuego para la carne asada, mientras uno de los obreros parece estar burlándose de sus compañeros que estaban a cargo de hacer la comida ese día.

Los albañiles se quedaron atónitos ante la acción de la mujer que decidió apagar su carne asada . Sin embargo, algunos internautas la apoyaron en la red social Twitter. Por otra parte, otros condenaron su accionar.

“Tiene razón la señora”, “Me intriga que tenga una hidrolavadora en un departamento sin balcón. Para qué la usa? Además de mojar el asado ajeno”, “Esos albañiles son malos vecinos. Mis vecinos cuando estrenaron parrilla, hicieron humareda; me pidieron perdón y me trajeron carne”. Estos fueron algunos de los comentarios respecto a la mujer que decide apagar y arruinar un almuerzo de carne asada .

