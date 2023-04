¡También es un BLINK! Ebrard asiste al concierto de Blackpink en México

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no se perdió del primer concierto de Blackpink en México, pues presumió en sus redes sociales que se encontraba entre los miles de fans que habían acudido al Foro Sol para ver a las idols más esperadas en Latinoamérica y que han llevado el K-pop a otro nivel.

El canciller acudió al Born Pink in México day 1, que forma parte del muy esperado World Tour , junto a su esposa Rosalinda Bueso, quien visiblemente estaba muy contenta en el concierto que se pintó rápidamente de negro y rosa. Su entusiasmo y gusto por el K-pop fue captado por las cámaras, entre ellas la del titular de la SRE.

Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper !! Black Pink in the area!!! pic.twitter.com/K1JNvb8EJX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 27, 2023

Marcelo Ebrard grabó varios videos del espectáculo y de la gran presencia de fans que esperaron 7 años para que la mayor girld band visitara México. De igual manera, varios asistentes que se percataron de su presencia aprovecharon para sacarse fotos con él mientras disfrutaban del concierto.

En un primer video, el canciller grabó un fragmento de la canción “How You Like That”. En el escenario están las cuatro idols Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé con vestidos o outfits color rosa. Las imágenes fueron acompañadas de la frase “Blackpink welcome to Mexico”. Posteriormente, publicó imágenes posand muy feliz junto a su esposa en el concierto.

Black Pink welcome to México!!! pic.twitter.com/toMRvFHh81 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 27, 2023

Sin embargo su emoción por estar en el concierto no quedó ahí, ya que Marcelo Ebrard, quien fue gobernador de la Ciudad de México de 2006 a 2012, subió también videos a su cuenta de TikTok. En donde calificó de “padrísimo” el evento y presumió algunas de las fotografías que se tomó con los demás BLINKS en el Foro Sol.

Y aunque la mayoría de los internautas celebraron la asistencia de Marcelo Ebrard, hubo quienes lo criticaron y le pidieron mejor atendender temas importantes como la migración, la relación con Estados Unidos y el apoyo a los connacionales en naciones que están en conclicto.

¿Qué canciones sonaron en el concierto de Blackpink?

Durante el primer concierto en México, las idols cantaron melodías como “Pretty Savage”, “Lovesick girls”, “Pink Venom”, “Playing with fire”, “How you like that”, “See u Later”, “Bet You Wanna” y “Ice Cream”. La melodía “Whistle” que fue con la que debutó en 2016 también formó parte de su repertorio.

El concierto comenzó a las 21:22 horas y una por una de las idols se presentaron en español y agradecieron a sus fans por la cálida bienvenida que les brindaron. “Te amo México”, " Qué onda México”, “Muchas gracias México”, “Buenas noches”, “Nos vemos mañana”, fueron algunas de las frases que pronunciaron en español para dar las gracias.

