Amazon tiene una cláusula por si sucede un apocalipsis zombie

Si el mundo alguna vez está a punto de terminar a través de un virus que hace que los cadáveres humanos se reanimen, creando una especie de ‘apocalipsis zombie’, Amazon te respalda, ya que tiene una cláusula sobre si una situación de este tipo sucede.

Amazon, una de las empresas más grandes e innovadoras, ha actualizado sus términos de servicio con una cláusula especial que se activa en caso de que los zombies consuman carne humana y terminen con la civilización tal y como se conoce.

La cláusula llegó desde 2016 con el lanzamiento de sus nuevas herramientas de desarrollo de Lumberyard Materials, que permiten a los desarrolladores crear juegos que se ejecutan en sus servidores.

Pexels

Los términos establecen que Lumberyard no debe usarse con drones, equipos médicos, instalaciones nucleares, naves espaciales tripuladas o combate militar en vivo en tiempos normales, pero tiene una excepción especial para cuando sí hacerlo.

La cláusula 42.10 de los términos de servicio de AWS establece que esta restricción “no se aplicará en caso de que ocurra una infección viral generalizada transmitida a través de mordeduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos se reanimen y busquen consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso y es probable que resulte en la caída de la civilización organizada”.

Pero claro, este Apocalipsis Zombie deberá estar certificado por los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).

Teoría de posible amenaza zombie

Aún se desconoce el porqué de esta cláusula y cómo es probable que un motor de juego ayude, en lo que presumiblemente es un aviso de un brote que reanima cadáveres.

Las simulaciones de entrenamiento en la lucha contra los zombis ya son abundantes en distintos juegos como Last of Us y Left for Dead hasta House of the Dead de 1996.

Pexels

Cualquiera que haya visto ‘Shaun of the Dead’ también sabe que un batazo en la cabeza es el método más efectivo para terminar con los zombies, un método que necesita poco entrenamiento.

De cualquier manera, el resto de los términos de servicio para Lumberyard requieren que solo se use en los servidores de Amazon (y no hay exención de apocalipsis zombie allí).

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME