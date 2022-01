Un actor fingía morir y un perrito se acercó a salvarlo

Los espectadores de una obra teatral, quedaron conmovidos por el gesto de un perrito callejero que acudió al rescate de una persona que se encontraba en el piso. Era en realidad un actor que estaba fingiendo una enfermedad y el lomito quería salvarlo.

Este perrito se acercó a salvar a un actor

Durante el mes de agosto, en Turquía se realiza la celebración del Día de la Independencia, conocido como ‘El día de la victoria’. Durante estos festejos, un elenco de teatro organizó una obra espacial para este día. Y durante las escenas, uno de los actores debe imitar a una persona enferma.

Fue en ese momento, cuando un perrito que deambulaba por las frías calles de Estambul vio lo que sucedía. Por supuesto, el lomito no sabía que el actor estaba fingiendo, y le hizo caso a su instinto.

El perrito creía que algo no estaba bien, y que ese hombre en el suelo necesitaba ayuda. Así fue que se acercó lentamente hacia él, y se recostó a su lado, para salvarlo.

Los espectadores quedaron asombrados con el gesto del can quien, aparentemente, no tenía dueño. Luego de abalanzarse sobre el actor, que en ese momento fingía que le faltaba la respiración, el perrito comenzó a mover la cola, mientras otros miembros del elenco se acercaron para llevárselo.

El video del perrito que quiso salvar al actor

El actor Numan Ertugrul Usunsoy, quien se encontraba en el suelo simulando estar padeciendo mucho dolor, expresó también su asombro con el gesto de perrito sin hogar que quiso salvarlo.”Me sentí muy feliz cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Fue como un ángel que quiso ayudarme. Ha sido un momento muy emocional. No me lo esperaba”, relató el artista.

Si bien las imágenes son del 2020, el video se ha viralizado en los últimos días. Es que se trata de una muestra más del apego que los lomitos siente por los seres humanos. El perrito demostró que no importa de quién se trate, en su instinto la protección a los hombres y mujeres es una fuerza realmente conmovedora.

“Pensé que uno de mis compañeros de elenco se estaba acercando, pero luego comencé a sentir el calor del perrito, quien comenzó a besarme”, agregó Numan Ertugrul. El actor, luego de que el perrito quisiera salvarlo, comenzó a buscarlo por la zona, para poder encontrarle una casa donde pudiesen darle mucho amor.

