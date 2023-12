Cómo hacer para que mi perro se porte bien durante los paseos, según los expertos

Los paseos son una parte esencial de la vida de nuestros perros , ya que les permiten hacer ejercicio, explorar el entorno, socializar con otros animales y personas, y liberar estrés. Sin embargo, muchas veces los paseos se convierten en una fuente de problemas, tanto para los dueños como para los perros, que pueden mostrar conductas indeseadas como tirar de la correa, ladrar, saltar, morder o agredir.

¿Qué podemos hacer para que los paseos sean más agradables y beneficiosos para todos?

Los expertos en comportamiento animal nos dan algunos consejos prácticos que podemos aplicar desde hoy mismo.

1. Elige el material adecuado

Es importante que el perro lleve un collar o arnés cómodo y seguro, que no le haga daño ni le dificulte la respiración. La correa debe ser lo suficientemente larga como para que el perro pueda moverse con libertad, pero no tanto como para que se enrede o se escape. Evita los collares de castigo, las correas retráctiles o los bozales que impiden al perro abrir la boca.

2. Adapta el paseo a las necesidades de tu perro

Cada perro es diferente y tiene sus propias preferencias y necesidades. Algunos perros necesitan más ejercicio que otros, algunos prefieren pasear por zonas tranquilas y otros por zonas concurridas, algunos disfrutan más de jugar con otros perros y otros de olfatear todo lo que encuentran. Observa a tu perro y trata de ofrecerle un paseo que se ajuste a sus características y a su estado de ánimo.

3. Respeta el ritmo de tu perro

No le obligues a caminar a tu lado si él quiere ir más rápido o más lento, ni le impidas pararse a olisquear o a saludar a otros perros si él lo desea. Recuerda que el paseo es su momento de ocio y diversión, y que él también tiene derecho a decidir cómo quiere disfrutarlo. Eso sí, siempre manteniendo el control y la seguridad, sin dejar que el perro se ponga en peligro o moleste a otras personas o animales.

4. Refuerza las conductas positivas

Si quieres que tu perro se porte bien durante los paseos, debes premiarle cuando lo haga. Utiliza refuerzos positivos como golosinas, caricias, elogios o juegos para recompensar a tu perro cuando camine sin tirar de la correa, cuando se siente a tu lado cuando se lo pidas, cuando obedezca tus órdenes o cuando se comporte de forma amistosa con otros perros. Así le estarás enseñando lo que esperas de él y le motivarás a repetir esas conductas.

5. Evita los castigos y las correcciones

Los castigos y las correcciones no solo son ineficaces para modificar el comportamiento de los perros, sino que además pueden tener efectos negativos como generar miedo, estrés, ansiedad o agresividad. Si tu perro hace algo que no te gusta durante el paseo, no le grites, no le pegues ni le tires de la correa. En su lugar, ignora la conducta indeseada o interrumpe el paseo hasta que se calme. Si la conducta es muy grave o persistente, consulta con un profesional.

6. Sé paciente y constante

Educar a un perro no es fácil ni rápido, requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. No esperes que tu perro aprenda todo lo que quieres en un día ni te frustres si no ves resultados inmediatos. Sé paciente con tu perro y respeta su ritmo de aprendizaje. Sé constante en tu forma de actuar y no cambies las reglas según el día o el lugar. Así lograrás que tu perro confíe en ti y te respete.

