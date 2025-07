¿Aparece tu favorita? Profeco revela las cervezas con más calorías en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encargó de realizar un análisis exhaustivo a las cervezas más vendidas en México y reveló un detalle importante: cuáles son aquellas con más calorías, para que los compradores puedan considerarlo antes de consumirlas en cada reunión.

Y es que pocas cosas se disfrutan más que una cerveza fría después del trabajo o en fin de semana, sobre todo si se acompaña de una buena comida y de una gran compañía, sin embargo, no podemos pasar por alto que hay varias opciones y algunas son mejores para la salud que otras.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Las cervezas con más calorías en México

Según el análisis de la Profeco , las cervezas con mayor cantidad de calorías en el mercado son las siguientes:



Osadía, 355 ml: Tiene 58 kilocalorías Modelo Negra, 355 ml: Tiene 47 kilocalorías Mexicali, 330 ml: Tiene 42 kilocalorías Coronita Extra, 210 ml: 41 kliocalorías Heineken, 250 ml: 40 kilocalorías

Una lista muy triste para los amantes de la cerveza, ya que varias de las opciones que aparecen en la lista son algunas de las favoritas del público. Por ejemplo, aquellos que disfrutan de una cerveza oscura, la Modelo Negra suele ser una de las opciones favoritas sin lugar a dudas.

Otro caso es el de la Corona o Heineken, dos cervezas claras que son perfectas para combatir el calor o el antojo, pero que destacan, además de por su sabor, por la cantidad de calorías que maneja cada una.

Así que ya lo sabes, si piensas “cuidar la línea” y quieres seguir consumiendo cerveza, considera alguna de las opciones que no aparezcan en la lista, para que no sea tan difícil quemarlas al momento de hacer ejercicio. O simplemente puedes optar por un consumo responsable que no dañe la salud.

Incrementará la venta de cerveza y vino para las fiestas decembrinas 2024 [VIDEO] A los mexicanos nos encanta tomar cerveza en las fiestas decembrinas, porque ya es un hecho comprobado que es la bebida más consumida en el país.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.