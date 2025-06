La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Europa; la aterradora predicción de Baba Vanga

Desde hace varios años, la tensión entre varios países ha indo en aumento, provocando diferentes conflictos como el de Israel vs Irán , Rusia vs Ucrania, India vs Pakistán e incluso China vs Taiwán, por lo que muchos aseguran que es cuestión de tiempo para que comience la Tercera Guerra Mundial.

De hecho, esto coincide con una de las predicciones de Baba Vanga, una clarividente que asegura que este 2025 comenzará un conflicto tan fuerte que provocará una crisis de hambre y muchas muertes. A continuación, te contamos los detalles.

La predicción de Baba Vanga de la Tercera Guerra Mundial

Se trata de una de las profecías que más terror han causado en la población, sin embargo, parece que tendría que suceder algo extraordinario para que se cumpla, ya que, según Baba Vanga , en 2025 habrá un enorme conflicto en Europa que traerá devastación en varios países y provocará la reducción de la población.

Sería un conflicto tan grande que no solo afectaría al continente europeo, pues sus repercusiones se extenderían por todo el mundo; esto ha hecho pensar que podría tratarse de una guerra nuclear, la cual definitivamente provocaría una reducción considerable en la población.

Hasta ahora, la mayoría de las posturas en Europa han sido pacíficas, sin embargo, existen factores que han alertado a las personas, como el cambio de gobierno en Alemania, las tensiones con Ucrania y las decisiones que puedan tomar Francia y Reino Unido respecto a los conflictos bélicos en otras zonas.

¿Quién es Baba Vanga? Mujer que predice la Tercera Guerra Mundial

Su nombre es Vangelia Pandeva Gushterova, nació en 1911 y más de un siglo después, la gente la sigue recordando como “Baba Vanga”, ya que fue una clarividente búlgara que se hizo famosa por haber profetizado eventos clave de la Segunda Guerra Mundial.

Baba Vanga era ciega, y según ella, esto le dio la capacidad de prever el futuro. Falleció en 1996, aunque hizo predicciones que se hicieron realidad después, como el ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre y la muerte de la princesa Diana; ahora, podría ser un conflicto en Europa tan grande que podría ser considerado como la Tercera Guerra Mundial .

