Todo lo que debes saber de Exterminio la Evolución (28 years later) que estrena hoy en las salas de cine en México

Exterminio: la Evolución (28 Years Later) muestra cómo ha afectado el esparcimiento del virus; la primera película apareció en cartelera en 2002 y fue escrita por Alex Garland y protagonizada por Cillian Murphy.

Más de 20 años después llega a la pantalla grande Exterminio: La evolución (28 Years Later) protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams y Ralph Fiennes.

Orígenes de Exterminio

Exterminio (28 Days Later) fue una película con bajo presupuesto y estética muy particular y que revolucionó el género zombie y se referían a ellos como “infectados”. Tras el éxito, en 2007 llegó Exterminio 2 (28 Weeks Later) en el que presentan a personas inmunes al virus.

Exterminio (28 Years Later) regresa a la pantalla grande con 3 nuevas cintas. La segunda parte se lanzará el próximo año y una tercera parte llegará si estas dos tienen éxito en taquilla.

Personajes de Exterminio

Jaime, Isla y Spike son una familia de sobrevivientes que viven en la Isla Sagrada que descubren una serie de secretos peligrosos.

Jimmy es una especie de líder de culto y el líder de un grupo de sobrevivientes. Es un personaje peligroso con un pasado oscuro.

Dr. Kelson es uno de los personajes que aparecerá en la película 28 Years Later: The Bone Temple.

Tipos de infectados

Los portadores son personas infectadas que no se convierten en zombies y cargan con el virus, Pueden contagiar a cualquier persona a través de la sangre o la saliva.

La primera generación son los infectados que empezaron a sangrar por la boca y los ojos. Son veloces, fuertes y pierden sus recuerdos y control.

Los Alfas son infectados que aparecen en 28 Years Later y son más fuertes y tienen la capacidad de liderar a su manada.

Berserkers son los guerreros infectados y son mas peligrosos y destructivos que otros.

Los rastreros son lentos y en lugar de cazar humanos, se alimentan de insectos y animales pequeños, pero son muy silenciosos a la hora de moverse.

