La psicología revela qué significa tener siempre el celular en modo silencio y sus beneficios a la salud

Tener el celular en modo silencio no solo evita interrupciones, también puede decir mucho sobre la personalidad. La psicología explica por qué algunas personas prefieren esta práctica, quiénes son más propensos a usarla y cómo beneficia la salud mental.

En adn40 te explicamos todo lo que debes saber, desde los rasgos psicológicos hasta cómo activar el modo silencio en Android y iPhone.

¿Qué significa tener el celular en silencio según la psicología?

Silenciar el celular es una manera de bloquear sonidos y vibraciones de llamadas, mensajes y notificaciones. Pero, según un estudio de The Journal of Neuroscience, para la psicología, este hábito revela una necesidad de control sobre el entorno.

De acuerdo con The University of Texas at Austin, en un mundo saturado de estímulos digitales, optar por el silencio puede ser una estrategia para reducir el estrés y proteger la salud mental.

Asimismo, investigaciones como los de la Universidad de Extremadura demuestran que el uso excesivo del celular se asocia a ansiedad y depresión. Así, mantener el celular en modo silencio funciona como una barrera ante la sobreestimulación constante.

¿Quiénes prefieren el silencio según la psicología?

Las personas introvertidas, sensibles o con alta capacidad de concentración suelen optar por el celular en modo silencio. También lo hacen quienes valoran el tiempo, la productividad y el espacio personal.

Las investigaciones del Journal of Neuroscience y The Science of Personal Space indican que estas personas buscan protegerse de estímulos innecesarios y preservar su tranquilidad mental. Además, estudios muestran que silenciar el celular mejora el enfoque y la calidad de las relaciones cara a cara.

Beneficios a la salud de tener el celular en silencio

Tener el celular en modo silencio puede reducir significativamente la ansiedad, el estrés y la fatiga mental. Al eliminar sonidos repetitivos e interrupciones, se favorece la atención plena.

Otros beneficios incluyen:



Mejor calidad del sueño

Menor presión por responder de inmediato

Mayor control del tiempo y concentración

Protección del espacio personal

Reducción de la exposición a alertas constantes

¿Cómo activar el modo silencio en Android?

Presiona el botón de volumen

Toca el ícono de “campana” o “vibrar” hasta que veas el símbolo de silencio

o hasta que veas el símbolo de silencio También puedes ir a Ajustes > Sonido > Modo Silencio

¿Cómo activar el modo silencio en iPhone?

Desliza el interruptor lateral (encima de los botones de volumen) hacia la posición de silencio

hacia la posición de silencio En Configuración > Sonidos, puedes personalizar vibraciones o silenciar por completo

