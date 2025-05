No es tu internet, Netflix se cayó este jueves 29 de mayo; reportan miles de fallas

La plataforma de Netflix se ha caído este jueves 29 de mayo en todo México y en varias partes del mundo. Miles de usuarios aseguran que no pueden ingresar a su cuenta, que no pueden navegar para elegir una película o serie o que simplemente no pueden abrir la aplicación en ningún dispositivo.

La falla de Netflix se habría dado al mismo tiempo en todas las cuentas, con problemas generales. Por ejemplo, al seleccionar cualquier título para reproducirlo, decía que “no había disponibilidad” y que probaras con algún otro.

Media hora buscando que ver y ...

Que te pasa Netflix? pic.twitter.com/PDfWS0A3s1 — Helena No (@HLeresche) May 30, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La caída de Netflix habría sido a nivel mundial

Los usuarios de México se quejaron por la caída del servicio, sin embargo, el problema se habría presentado a nivel mundial, ya que incluso se han encontrado quejas de usuarios en Japón y Brasil que han sufrido los mismos problemas.

Hasta el momento, la plataforma no ha emitido ningún comunicado al respecto.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.