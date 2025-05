Esto dicen los geeks sobre cada cuánto debes cambiar tu celular

¿Te preguntas cada cuánto debes cambiar tu celular ? Esta guía tech de adn40 te responde todo, desde la vida útil de un smartphone hasta trucos para exprimirlo al máximo. Además, te mostramos señales de que ya es hora de renovarlo, precios aproximados en México, y qué specs son imprescindibles en 2025. ¡No te pierdas ningún detalle y decide como un verdadero geek!

¿Cada cuánto deberías cambiar tu celular?

Expertos en tecnología recomiendan cambiar tu celular cada tres a cinco años, dependiendo del uso, actualizaciones y estado físico. Si tu equipo sigue recibiendo parches de seguridad y no se alenta, no hay prisa. Pero si se queda sin soporte, empieza a fallar o no corre las apps nuevas, ya toca buscar reemplazo.

¿Cuándo es hora de renovar tu smartphone?

Renovar tu celular no siempre depende de la novedad. Debes hacerlo si:



Ya no recibe actualizaciones de seguridad

Se congela o se reinicia sin razón

La batería no dura ni medio día

Repararlo cuesta casi lo mismo que uno nuevo

Hacks para alargar la vida de tu celular

Antes de cambiar tu celular, prueba estos trucos:



Actualiza el sistema operativo siempre

Reemplaza la batería si empieza a fallar

Borra archivos y apps que no uses

Usa una funda y protector de pantalla

Estos consejos pueden extender la vida útil de tu equipo por años.

Señales claras de que necesitas un nuevo celular

Aunque lo cuides, llegará el día en que tu smartphone diga “ya no puedo más, jefe. Estoy cansado”. Presta atención si:



No soporta apps recientes

Se sobrecalienta con tareas básicas

Tiene la pantalla dañada o fallas táctiles

Marcas populares en México y sus precios

En México destacan Samsung, Xiaomi, Apple, Motorola y Huawei.



Gama baja: $3,000-$6,000 pesos

Gama media: $6,000-$12,000 pesos

Gama alta: $15,000-$30,000+ pesos

Un cambio de batería cuesta entre $500 y $2,000 pesos.

Lo mínimo que debe tener un celular en 2025

Para rendir bien en 2025, un smartphone debe tener:



Android 13/14 o iOS 17/18

Mínimo 4 GB de RAM

128 GB de almacenamiento recomendado

Procesador Snapdragon 6 Gen 1 o similar

Batería de 4,000 mAh

Conectividad 4G/5G, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0

La verdad detrás del cambio de celular

No todo se trata de tener el último celular de renombre. Cambiar tu smartphone debe ser una decisión basada en funcionalidad, no en marketing. Si tu equipo aún responde bien, lo mejor es exprimirlo un poco más y evitar generar más basura electrónica.

