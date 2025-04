Un día sin sombra 2025: Qué es, cuándo ocurrirá en México y todos los detalles

Cada año, el cielo regala espectáculos únicos provocados por la naturaleza, como los eclipses, las lluvias de estrellas y hasta un “día sin sombra”. Este evento, como su nombre lo dice, implica que los objetos en el exterior que son tocados por el Sol, dejarán de proyectarse en su totalidad durante un tiempo determinado. ¿Cuándo pasará en México y qué medidas hay que tomar?

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es el Día sin sombra?

De acuerdo con el portal educativo Jagran, el Día sin sombra, llamado también Día de Sombra cero, es un fenómeno que ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente en la punta de la Tierra a medio día. Esto provoca que los objetos verticales no proyecten sombra durante un periodo, todo por la manera en que el astro se acomodó.

La explicación detrás sería que el eje de la Tierra se inclina a una distancia aproximada de 23,5 grados desde su órbita alrededor del Sol, por lo que al girar adquiere esta postura en puntos estratégicos. Así, se difuminan las sombras sobre objetos verticales y en las calles se presenta la sensación de que no hay ningún lugar para resguardarse de los rayos UV.

Getty Images El día sin sombra se produce por la posición del Sol sobre la Tierra

¿Cuándo será el Día sin sombra en México 2025?

Este fenómeno astronómico ocurre en diferentes momentos en todo el mundo, pues depende de la posición ante el Trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Sin embargo, de forma general, se sabe que cada año el Día sin sombra se presenta en dos ocasiones; a inicios de abril y a mediados de junio, según la localización geográfica.

En 2025, todavía no está claro cuál será exactamente la fecha, aunque según registros de investigadores, como el doctor Ismael Arturo Montero, propietario del sitio especializado Ipan Tepeme Uhuan Oztome, en México podría darse a partir de la segunda quincena de mayo y hasta finales de junio. En 2024, inició el 17 de mayo, por lo que esta vez la predicción sería para el 16 de mayo.

¿Cómo prepararse para el Día sin sombra?

Debido a que este comportamiento del cielo no causa estragos significativos en la Tierra, no es necesario tomar medidas de prevención para el Día sin sombra. Esto ya que además no representa un riesgo latente para la población.

De manera general, se sugiere no mirar directamente al Sol, ni exponerse cuando los rayos UV están en su punto máximo , el cual según la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, ocurre entre las 11:00 a.m. y las 04:00 p.m. Dicho comportamiento es consecuencia de que en ese momento es cuando se presentan pocas nubes y la radiación toca de manera casi directa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.