Temporada de alacrán con alas en 2025: Cuándo es y dónde hacen nido estos insectos

La temporada de alacrán con alas 2025 está próxima a comenzar, pues durante los meses cálidos del año, especialmente en primavera y verano, se registra la presencia de un curioso insecto que ha despertado inquietud por su apariencia: el “alacrán con alas”, cuyo nombre científico es Panorpa nuptialis.

Aunque su aspecto puede resultar intimidante, este insecto no es un alacrán real ni representa un peligro para los humanos.

Su forma física recuerda a la de un escorpión, especialmente por una especie de aguijón en la parte trasera del cuerpo. Sin embargo, dicho apéndice es en realidad el aparato reproductor del macho. Se trata de un tipo de mosca escorpión, parte del orden Mecoptera, y su comportamiento es totalmente inofensivo.

¿Cuándo inicia la temporada del alacrán con alas en 2025?

La aparición del Panorpa nuptialis está directamente relacionada con el aumento de la temperatura y la humedad ambiental. En México, su temporada comienza habitualmente a partir de mayo y puede extenderse hasta septiembre, dependiendo de las condiciones climáticas de cada región.

De acuerdo con el portal EnseñameDeCiencia , esta especie se encuentra principalmente en el norte del país, en estados con climas templados y húmedos, aunque también puede ser observada en otras zonas boscosas del centro. A nivel continental, es común en áreas del sur de Estados Unidos (EUA), como Texas.

¿Qué tan peligroso es el alacrán con alas?

A pesar de su nombre y apariencia, el alacrán con alas no es venenoso y no pica. El miedo que provoca se debe principalmente a su morfología, ya que posee un cuerpo alargado, alas transparentes con patrones oscuros, y una cola curvada que recuerda al aguijón de un escorpión.

Sin embargo, su función ecológica es importante. Se alimenta de materia orgánica, insectos muertos, frutas y néctar, actuando como un agente de limpieza natural en jardines y zonas verdes.

El “aguijón” que muchos identifican es exclusivo del macho y no tiene función defensiva, por lo que la interacción con humanos no representa un riesgo. La hembra, por su parte, no posee esta estructura, lo que ayuda a diferenciar los sexos de la especie.

¿Dónde hacen nido los alacranes con alas y cuál es su hábitat favorito?

Estos insectos prefieren entornos con vegetación abundante, árboles, sombra y humedad, donde puedan alimentarse y reproducirse sin ser molestados. Son especialmente comunes en jardines amplios, parques forestales, y áreas naturales con cobertura vegetal densa.

No construyen nidos visibles, pero se ocultan entre hojas, ramas o la tierra húmeda, especialmente en zonas con poca actividad humana. Por ello, es frecuente verlos aparecer en casas con jardines bien cuidados o cerca de áreas boscosas.

Aunque su aspecto pueda generar temor, el Panorpa nuptialis es una especie beneficiosa para el equilibrio del ecosistema y no debe ser eliminada.

Su presencia es estacional y temporal, por lo que solo requiere atención si se desea reducir su aparición mediante el control de residuos orgánicos y la limpieza de jardines.

