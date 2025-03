A partir de mayo, estos son los celulares que dirán adiós a WhatsApp

La evolución tecnológica impulsa constantes actualizaciones en las aplicaciones móviles, lo que puede dejar fuera de servicio a dispositivos que no cumplen con los nuevos requisitos. WhatsApp , la plataforma de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, ha anunciado que a partir del 5 de mayo dejará de ser compatible con ciertos modelos de celulares que usan Android y iPhone.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

Las actualizaciones anuales de WhatsApp no solo incluyen mejoras en la interfaz o nuevas funciones, sino también parches de seguridad y optimización del servicio. En 2025, la aplicación dejará de dar soporte a dispositivos que no puedan ejecutar al menos iOS 15.1 o Android 4.4 KitKat. Esto significa que celulares lanzados entre 2012 y 2016 ya no podrán utilizar la plataforma.

El motivo principal de esta decisión es la falta de actualizaciones de seguridad en los sistemas operativos antiguos. Estos dispositivos ya no reciben soporte de sus fabricantes, lo que los hace vulnerables a posibles ataques. Además, funciones como la cifrado de extremo a extremo requieren una arquitectura más avanzada para garantizar la privacidad de los usuarios.

¿Cuáles son los celulares que ya no tendrán WhatsApp en mayo?

La lista de dispositivos que perderán acceso a WhatsApp incluye modelos tanto de Apple como de Android. Para los iPhone, quedarán fuera los que no sean compatibles con iOS 15.1. En el otro caso, los que no puedan ejecutar al menos la versión 4.4 KitKat también serán afectados.

Modelos de iPhone afectados:



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone SE (1ra generación)

iPhone 7 y 7 Plus

Modelos de Android afectados:



Motorola Moto G (1ra generación)

Motorola Moto E (1ra generación)

Huawei Ascend P6 y Y300

Samsung Galaxy S3 y S4 Mini

Samsung Galaxy Note II

LG Optimus G, Nexus 4 y G2 Mini

Sony Xperia Z y Xperia SP

Quienes posean alguno de estos dispositivos pueden verificar si cuentan con una actualización disponible. Para Android, basta con ir a “Ajustes”, luego “Sistema” y “Acerca del teléfono” para revisar la versión del sistema operativo. En iPhone, el proceso es similar accediendo a “Configuración”, “General” y “Acerca de”.

Si la actualización no está disponible, las opciones para seguir usando WhatsApp incluyen cambiar de dispositivo o considerar alternativas de mensajería como Telegram o Signal. La aplicación también enviará notificaciones previas a los usuarios afectados, alertando sobre la pérdida de compatibilidad.

¿Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en estos celulares?

El proceso de desactivación de WhatsApp en estos dispositivos será gradual. Algunos usuarios comenzarán a recibir notificaciones de incompatibilidad. Posteriormente, la aplicación limitará ciertas funciones hasta dejar de operar por completo en los equipos afectados.



Marzo 2025 : Anuncio oficial de los modelos afectados.

: Anuncio oficial de los modelos afectados. Mayo 2025 : Inicio de las notificaciones dentro de la app.

: Inicio de las notificaciones dentro de la app. Junio 2025: Fin definitivo del soporte.

Esta medida busca optimizar el servicio para los dispositivos modernos, dejando de lado modelos que ya no cumplen con los requerimientos mínimos. La mejor solución para los usuarios afectados es actualizar su equipo antes del 5 de mayo de 2025.

