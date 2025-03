Ella es María Kovalchuk, la modelo que apareció con brazos y piernas rotas tras fiesta en Dubái

El nombre de María Kovalchuk se ha convertido en una tendencia en redes sociales, debido a la conmoción que causó su desaparición. No obstante, la parte más macabra de su historia, fue la manera en la que la modelo de OnlyFans fue hallada con las piernas, brazos y hasta la columna vertebral rotas.

Pero, ¿quién es ella y qué fue lo que le sucedió tras acudir a una fiesta en Dubái? Te contamos los detalles.

¿Quién es María Kovalchuk?

María Kovalchuk es una bella joven de 20 años, originaria de Lviv, una ciudad al oeste de Ucrania. Además de haber ganado fama como modelo de OnlyFans, la joven también era reconocida por su activismo en contra de la guerra de Ucrania. La modelo incluso apoyó a personalidades como el sociólogo ruso Boris Kagarlitsky, que fue encarcelado bajo cargos de “justificación del terrorismo”.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa se había convertido también en una influencer de vida y estilo que compartía momentos valiosos de sus viajes alrededor del mundo.

¿Qué le pasó a María Kovalchuk?

De acuerdo con el Daily Mail, la modelo María Kovalchuk fue vista por última vez el 9 de marzo, cuando asistió a una fiesta en Dubái, la cual supuestamente había sido organizada por hombres que se presentaron como agentes de modelaje. La joven le contó a su madre que asistiría a dicha fiesta y que después tomaría un vuelo a Tailandia.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando la joven no tomó el vuelo. Por lo que familiares y amigos comenzaron inmediatamente la búsqueda de la modelo en redes sociales y avisaron a las autoridades de Dubái.

María Kovalchuk fue encontrada el 19 de marzo, diez días después de su desaparición; no obstante, la macabra aparición de la joven dejó más preguntas que respuestas. María apareció tirada en una carretera de Dubái ensangrentada y con las piernas, brazos y columna vertebral rotas.

La modelo fue trasladada de inmediato a un hospital y fue sometida a cuatro cirugías para salvarle la vida. Sin embargo, la joven aún se debate entre la vida y la muerte.

Tras una investigación, las autoridades locales informaron que la joven presentó esas heridas, tras ingresar a una zona en construcción y caer de una altura considerable. No obstante, la familia de la modelo no quedó conforme con la explicación de las autoridades de Dubái acerca de lo ocurrido a María Kovalchuk. Desafortunadamente, la joven no se encuentra en condiciones de hablar, por lo que no ha podido dar a conocer su versión de los sucedido.

Por el momento, se espera que la modelo de OnlyFans sobreviva para que pueda revelar detalles de lo sucedido.

