Creyó que eran llantas: Chef de “El Califa de León” comparte divertida anécdota al saber que sería galardonado con estrella Michelín

Hace 20 años entré a la taquería El Califa de León a trabajar detrás de la parrilla. Yo nunca busqué un premio, simplemente atendía y hacía con esmero mi trabajo. Me llegaron el 8 de mayo unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores ni mucho menos (...) Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mi bocho, escuchas Michelin y (piensas) en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor