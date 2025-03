Amazon Prime Gaming en marzo de 2025: Lista de juegos disponibles

Cada mes, los suscriptores de Amazon Prime Gaming tienen acceso a una selección de títulos gratuitos. En marzo de 2025, la plataforma ofrece 20 juegos sin costo, con entregas escalonadas a lo largo del mes. Cuatro de estos ya pueden ser reclamados, mientras que el resto se liberará en las próximas semanas.

¿Cuáles son los juegos gratis de Amazon Prime Gaming en marzo 2025?

Según informó la empresa en su blog oficial, desde el inicio del mes, los miembros de Amazon Prime Gaming pueden obtener:



Saints Row: The Third Remastered (GOG Code)

Mafia II: Definitive Edition (GOG Code)

Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (Amazon Games App)

El 13 de marzo, nuevos juegos se sumarán a la lista:



Wall World (Amazon Games App)

Syberia: The World Before (GOG Code)

Endling: Extinction is Forever (Amazon Games App)

Dark Deity: Complete Edition (GOG Code)

Beholder 3 (Amazon Games App)

El 20 de marzo llegarán:



Wolfenstein: The Old Blood (Xbox y PC - Microsoft Store Code)

Mutazione (GOG Code)

Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

Legacy of Kain: Defiance (GOG Code)

Mortal Shell (Epic Games Store)

Finalmente, el 27 de marzo estarán disponibles:



The Forgotten City (Amazon Games App)

Deus Ex: Invisible War (GOG Code)

Session: Skate Sim (Epic Games Store)

Let’s Build A Zoo (Epic Games Store)

Gamedec - Definitive Edition (GOG Code)

The Wisbey Mystery (Legacy Games Code)

¿Qué juegos destacan en Amazon Prime Gaming este mes?

Entre los títulos de marzo, Saints Row: The Third Remastered resalta por su jugabilidad y acción en la ciudad ficticia de Steelport. La versión remasterizada incluye mejoras en gráficos, iluminación y todo el contenido adicional lanzado previamente. Otro juego relevante es Mafia II: Definitive Edition, que transporta a los jugadores a Empire Bay en la década de 1940. Esta versión cuenta con gráficos en 4K y expansión de la historia original.

El 20 de marzo se liberará Wolfenstein: The Old Blood, un shooter en primera persona que funciona como precuela de Wolfenstein: The New Order. Ambientado en 1946, sigue la historia de William “B.J.” Blazkowicz en su misión contra las fuerzas nazis. Todos los juegos están disponibles sin costo para los miembros de Amazon Prime Gaming, quienes pueden reclamarlos a lo largo del mes.

