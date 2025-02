Es mejor calentar el carro antes de arrancar o en frío: Esta es la diferencia

El arranque de un vehículo en condiciones frías genera dudas comunes sobre si es más conveniente calentar el motor del carro antes de comenzar a conducir o si es mejor arrancarlo directamente. Aunque esta pregunta tiene diferentes respuestas, según el tipo de automóvil, la tecnología actual ofrece soluciones que han cambiado la forma en que se maneja este proceso.

¿Es necesario calentar el carro antes de arrancar?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que, en el pasado, calentar el carro antes de arrancarlo era una práctica común. Esto se debía a que los vehículos con carburadores requerían estar precalentados para lograr una mezcla adecuada de aire y combustible.

Además, las bajas temperaturas afectaban la viscosidad del aceite, lo que impedía una correcta lubricación de las partes móviles del motor. En estos casos, el calentamiento ayudaba a que el aceite alcanzara la temperatura adecuada, minimizando el desgaste.

Sin embargo, la situación ha cambiado con los vehículos más nuevos. En la actualidad, los carros modernos cuentan con sistemas de inyección electrónica de combustible, sensores avanzados y lubricantes de alta calidad que permiten un arranque eficiente incluso en condiciones frías. Estos avances han eliminado la necesidad de calentar el motor de antemano.

¿Cuándo debe considerarse calentar el carro?

A pesar de las innovaciones tecnológicas, los autos más antiguos con carburadores o sistemas de gestión menos sofisticados todavía requieren un calentamiento antes de arrancar . En estos vehículos, especialmente en condiciones de climas fríos, es recomendable esperar unos minutos antes de poner en marcha el motor, ya que asegurará que el aceite se distribuya correctamente y que las partes móviles del motor reciban la lubricación adecuada.

Por otro lado, los vehículos modernos no requieren el calentamiento prolongado. Arrancar el vehículo en frío no debería generar mayores problemas, aunque es importante evitar el ralentí prolongado. Mantener el carro encendido sin que el vehículo se mueva puede generar más desgaste a largo plazo debido a que el aceite no circula correctamente a bajas revoluciones.

