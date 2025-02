San Solterín; los mejores memes del Día del Soltero y por qué se celebra esta fecha

Cada 13 de febrero se celebra una fecha especial para aquellos que no creen en el amor o que sienten que eso de los corazones y cartas no son lo suyo y que piensan que “más vale solo que mal acompañado” por eso es que un día antes de San Valentín llega el Día de San Solterín y en adn40 te traemos los mejores memes para el Día del Soltero y pases un rato agradable con ellos.

Las redes sociales se llenan de cosas virales día a día pero esta fecha cuenta con una gran variedad de memes por el Día del Soltero que la selección de los mejores no es sencilla.

¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 13 de febrero?

El 13 de febrero es un día antes del Día de San Valentín por lo que el Día Mundial del Soltero, se creó espontáneamente para que todos los solteros o singles del mundo también celebren el no tener pareja y no sea tan triste el ver a medio mundo con flores, globos y chocolates para sus novias, novios, esposas, esposos etc...

Mejores memes del Día del Soltero

Y para que sea aún más genial no tener pareja y pasar el trajín del Día de San Valentín te dejamos la recopilación de los mejores memes del Día del Sotero que los internautas han hecho virales para este 13 de febrero:

#DiaDelSoltero #ElAmorApesta

nAda de abrasos, nada de bEsos y nadien qUe me ombligue a bañarme

eL amor apezta !!! 🖤🦨 pic.twitter.com/YB8YUH3sG1 — EcolocoOficial (@EcolocoOficial) February 13, 2025

Cuentános en nuestra plataformas sociales cómo celebras este día si es que eres soltero y qué te pareció nuestra selección de los mejores memes del Día del Soltero.

