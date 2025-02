Así es el precioso Schnauzer Gigante que ganó como “Mejor Perro” en la Exposición canina de Westminster

Monty, un perro Schnauzer gigante, ganó el prestigioso título de “Best in Show” en la 149.ª edición de la Westminster Kennel Club Dog Show en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta es la primera vez que un Schnauzer gigante se lleva a casa este premio.

Monty, de cinco años, fue descrito como audaz, arrogante y divertido. Según el copropietario Sandy Nordstrom, la victoria de Monty será su última exhibición, ya que se jubila. Katie Bernardin, la adiestradora del perro, expresó un inmenso orgullo por su actuación.

Él siempre se esfuerza mucho y estamos orgullosos de él. Se destaca por todo, desde su actitud hasta su estructura -dijo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

WKC compartió un video en TikTok del momento en que se coronó al ganador.

La jueza Paula Nykiel, que estuvo aislada durante los dos primeros días de la competencia, se enfrentó al “difícil” desafío de elegir entre siete perros. Cada uno fue juzgado por lo bien que se ajustaba al ideal de su raza. Los ganadores únicamente reciben un trofeo, pero ningún premio en efectivo.

Bourbon, el whippet, fue nombrado el segundo lugar de la exposición por tercera vez. Otros finalistas fueron Neal, el bichón frisé, Archer, el terrier de Skye, Comet, el shih tzu, Mercedes, el pastor alemán, y Freddie, el springer spaniel inglés.

Durante el evento, hubo una breve interrupción cuando un manifestante de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) fue expulsado por sostener un cartel. El Westminster Kennel Club sostiene que celebra a todos los perros, enfatizando que los campeones de la exposición también son mascotas domésticas, y algunos trabajan como perros de terapia o en búsqueda y rescate. El border collie Vanish ganó el premio de agilidad, y un pastor australiano llamado Willie triunfó en obediencia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.