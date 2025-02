La advertencia de Elon Musk sobre la energía eléctrica: “Tu familia podría depender de eso”

“Incluso si la red se apaga durante varios días, tu casa sigue funcionando y tu techo se ve increíble. Por eso recomiendo a cualquiera que pueda permitírselo, que compre el techo solar y la Powerwall. La vida de tu familia podría depender de ello. En términos de convivencia, tus hijos no te van a gritar porque sus computadoras no funcionan o porque se fue la luz y no pueden cargar sus teléfonos”, explicó Musk.