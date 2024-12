Confirman película de Black Panther 3 y fecha de estreno en cines

Si te quedaste con ganas de ver la continuación de la historia de la Pantera Negra, debes conocer cuándo llegará la tercera entrega. Al parecer, Marvel ya está preparando Black Panther 3 .

Cabe recordar que la segunda película de T’Challa dejó la vara alta, ya que aquí nos muestran cómo Shuri intenta transformarse en la próxima reina de Wakanda y enfrentarse a Namor.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo llegará Black Panther 3 a los cines?

Según el medio Deadline , Nate Moore, quien fue productor de Black Panther y algunos otros proyectos de Marvel Studios, mencionó que trabajará con Marvel una vez más en Black Panther 3.

El productor Nate Moore lleva un tiempo trabajando la compañí y ha sido un miembro fundamental del equipo de Marvel desde 2010. Por este motivo, ahora trabajará en la próxima producción de Black Panther.

La cinta todavía no cuenta con fecha de estreno oficial; sin embargo, aún falta que Marvel anuncie sus próximos proyectos, aunque ya hemos tenido un vistazo de futuros estrenos de la franquicia.

¿Cuál será el futuro de Marvel?

La Fase 6 del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) ya se está cocinando con películas como Deadpool & Wolverine o Captain America: Brave New World , que se estrenará en 2025.

Además, recientemente se confirmó el regreso de Robert Downey Jr., pero ahora, en lugar de ser Iron Man, se convertiría en Dr. Doom. Por este motivo, los fans esperan con ansias Black Panther 3.

Por otro lado, llegará The Fantastic Four: First Steps, protagonizada por Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Pedro Pascal y Ebon Moss-Bachrach. Esta película introducirá por primera vez a estos superhéroes en el UCM.

Marvel Studios Chadwick Boseman, interpretaba a Black Panther en el UCM