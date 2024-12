Mariah Carey se une a Beyoncé para el show del partido de la NFL en Netflix

El partido de la NFL que se transmitirá próximamente a través de la plataforma de Netflix sigue dando mucho de qué hablar, pues luego de que se anunciara la participación de Beyoncé en uno de los cotejos, ahora se confirmó que la cantante Mariah Carey también se presentará en el Kansas City Chiefs vs Pittsburgh Steelers.

Fue la misma plataforma de Netflix quien a través de sus redes sociales, anunció que para el partido de la NFL de la Navidad 2024, se estará presentando la cantante y compositora estadounidense para interpretar una de sus canciones más emblemáticas.

Confirman a Mariah Carey para el partido de la NFL por Netflix

Dentro de la publicación que se hizo a través de la plataforma de Instagram, tanto Netflix como la NFL confirmaron que Mariah Carey se unirá a Beyoncé como las artistas que interpretarán algunos de sus sencillos para el partido entre los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers.

¡No es Navidad sin Mariah Carey! Únase a ella para el partido navideño de la NFL en vivo por Netflix -se lee en la publicación de la plataforma de streaming.

Se señaló que la cantante estadounidense estará interpretando su icónica canción ‘All I Want for Christmas Is You’, esto por motivos de la Navidad que se celebrará próximamente en todo el mundo.

¿Quién más cantará en el partido de la NFL que pasará por Netflix?

Es importante mencionar que Mariah Carey se encargará de abrir el partido de la NFL Christmas Gameday , sin embargo, no será la única artista que estará presentándose en esta importante jornada del futbol americano.

Será justamente Beyoncé quien se hará presente en el medio tiempo del juego entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, el cual también está programado para disputarse en los juegos de Navidad 2024 de la NFL.

¿Cuándo es el Christmas Gameday de la NFL?

Es importante mencionar que los juegos de Navidad 2024 de la NFL se estarán jugando justamente el 25 de diciembre, fecha en la cual se disputarán los partidos Kansas City Chiefs vs Pittsburgh Steelers, así como el Baltimore Ravens vs Houston Texans.

Vale la pena mencionar que los juegos de la NFL en Navidad son una de las tradiciones más importantes dentro de los Estados Unidos, pues se realiza anualmente desde hace un par de décadas.

