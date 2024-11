Liam Payne vuelve a la gran pantalla: Reestrenarán documental ‘This Is Us’ de One Direction en México

Reestrenarán el documental de One Direction , This is Us. Este emotivo homenaje en salas de cine se realizará a más de 1 mes y medio de la partida de Liam Payne, uno de los ex integrantes de la popular boy band.

Los directioners insistieron desde hace semanas que el documental de One Direction llegara a salas de cine para rendir homenaje a la muerte de uno de los miembros más carismáticos de la banda.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo estrenan el documental This is Us de One Direction?

El único documental que tuvo One Direction, This Is Us, llegará a Cinépolis del próximo 19 al 22 de diciembre, sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado si llegará a todos los complejos de la República Mexicana.

A través de redes sociales la cadena de cines anunció que el reestreno de este documental es un homenaje muy especial a uno de los grupos de de cantantes pop más populares de nuestros tiempos.

One Direction se reunió tras separación

La muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction conmocionó a todo el mundo y en especial a los directioners, quienes esperaban que los integrantes se volvieran a reunir, sin embargo, las condiciones no fueron las que esperaban

Al funeral asistieron exmiembros de la banda como Harry Styles , Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. El fúnebre evento se realizó en privado y algunos fans pudieron llegar para despedirse de la superestrella.

Hasta el momento la Fiscalía Argentina imputó a tres personas por delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de drogas. El documental de This Is Us llegará a salas de cine por tiempo limitado del 19 a 22 de diciembre.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.