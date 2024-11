One Direction da el último adiós a Liam Payne; familiares y fans acuden a funeral

La muerte de Liam Payne , exintegrante de One Direction conmocionó al mundo y a más de un mes de su fallecimiento se llevó a cabo su funeral en el que se reunieron familiares, amigos y fans.

Cabe recordar que el cantante Liam Payne falleció en Argentina el pasado 16 de octubre y este miércoles se realizó la ceremonia privada para darle el último adiós al artista.

Reuters

Realizan funeral de Liam Payne

El servicio funerario se llevó a cabo en la iglesia de Santa María en la ciudad de Amersham al noroeste de Londres.

Al funeral acudieron Harry Styles , Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, miembros de One Direction para darle el último adiós a Liam Payne.

También estuvo presente Kate Cassidy, novia del cantante y Cheryl Tewwdy, expareja de Liam y Girls Alud con quien tuvo un hijo de 7 años.

A pesar de que fue un funeral privado, algunos fans llegaron al lugar para despedirse de su ídolo .

Reuters

¿De qué murió Liam Payne?

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre luego de que cayera desde el tercer piso del Hotel Casa Sur ubicado en barrio de Palermo.

Según la autopsia, el cantante sufrió múltiples traumatismos y había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos.

¿Qué se sabe del caso de Liam Payne?

La Fiscalía Argentina imputó a 3 personas por delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de drogas.

Se trata de una persona que acompañó a Liam Payne durante el viaje, un empleado del hotel y un proveedor de estupefacientes.

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne saltó a la fama cuando tenía 14 años, su voz cautivó a muchas personas y su interpretación de “Fly me to the moon” impresionó a los jueces; sin embargo, debido a que era muy joven quisieron que terminara la escuela para después continuar con su carrera como cantante.

En 2010 volvió a audicionar para el programa TV The X factor y junto con Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles y se convirtieron en una boy band y así nació One Direction.

