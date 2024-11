¿Android o iPhone? Estos son los 2 mejores celulares de gama media en 2024, según expertos

En 2024, el mercado de celulares de gama media ha alcanzado una etapa de consolidación, con dispositivos que combinan rendimiento destacado, diseño de calidad y precios accesibles. Modelos recientes han logrado integrar características típicas de teléfonos de gama alta, como pantallas avanzadas, cámaras de alto rendimiento y los mejores soportes de software.

Estos avances, según expertos, posicionan a los smartphones como opciones cada vez más atractivas para los consumidores que buscan un equilibrio entre calidad y costo.

¿Cuáles son los 2 mejores modelos de la gama media de celulares?

El sitio especializado Tech Advisor , confeccionó un ranking de teléfonos de la gama media que ingresan dentro de la gama media. Dos modelos sobresalieron respecto a los demás:



OnePlus Nord 4

Xiaomi 14T

Ventajas, precio y características del OnePlus Nord 4

El OnePlus Nord 4, que se consigue a 8 mil 500 pesos en México, se posiciona como uno de los mejores teléfonos de gama media gracias a su diseño de unibody metálico, que garantiza durabilidad y resistencia. Su pantalla de alta calidad es un punto destacado, ya que ofrece una experiencia visual comparable con dispositivos de mayor precio.

Este modelo incluye un chip Snapdragon, que aunque no pertenece a la gama más alta de Qualcomm, asegura un rendimiento sólido para la mayoría de las tareas. La batería es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo una buena autonomía y soporte para carga rápida de 100W (sin incluir el cargador en la caja).

En cuanto al software, garantiza seis años de actualizaciones, lo que supera a la mayoría de los dispositivos en esta categoría fuera de marcas como Samsung o Google. Las cámaras cuentan con un sensor principal competente y una cámara frontal adecuada, aunque su lente ultrawide y la falta de teleobjetivo pueden ser limitantes para ciertos usuarios.

Ventajas, precio y características de Xiaomi 14T

El Xiaomi 14T , que tiene un precio de 13 mil pesos en México, es una buena opción en el segmento de gama media para quienes buscan un rendimiento cercano al de un flagship. Con un diseño moderno y una pantalla de alta calidad, este dispositivo combina funcionalidad con un aspecto elegante.

En términos de cámaras, ofrece resultados sólidos, aunque se encuentra un escalón por debajo de modelos como el Xiaomi 14 Ultra. La batería incluye soporte para carga rápida de 67W, aunque no ofrece carga inalámbrica y el cargador no viene incluido. Este modelo incorpora la función de Google Circle to Search, que resulta útil para optimizar la experiencia del usuario.

