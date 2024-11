Sustancia pegajosa y oscura: Esto es lo que pasa cuando hierves Coca-Cola; ¿seguirás tomándola?

En TikTok, app de origen chino para crear y compartir videos cortos, se viralizó un clip del usuario Anderson Disla, quien mostró los efectos que tiene dejar hervir la Coca-Cola.

En el clip, de tan solo 1 minuto de duración, se observa al hombre verter en una sartén una Coca-Cola de 400 mililitros; el utensilio se encuentra en una estufa a fuego medio. Con el paso del tiempo el líquido poco a poco comenzó a evaporarse, dando como resultado una sustancia pegajosa y oscura.

“A ver si así les quedan ganas te tomar Coca-Cola”, es el nombre del video que ya cuenta con más de medio millón de me gusta y ha sido compartido más de 100 mil veces. “Casi incendio mi casa haciendo este experimento #cocacola #azucar”, colocó Anderson Disla en la descripción del mismo.

Como era de esperarse el video generó controversia entre los usuarios de la plataforma, algunos lo tomaron con humor, mientras que otros concordaron con que tomar Coca-Cola es dañino para la salud.

“Yo viendo esto mientras tomo Coca” “La Coca sabe horrible”, “Es el azúcar, el agua se evaporó, todo lo que quedó es azúcar”, “Obviamente que la Coca es mala”, “Es por el azúcar, el jarabe, el agua carbonatada y el caramelo"; se lee entre los comentarios.

“Como mi estómago no hierve cosas no pasa nada”, “Nunca me me harán odiarte Coca-Cola”, “No me van a meter cosas en mi hermosa cabeza"; señalaron otros internautas.

Respuesta de Coca-Cola

En su página oficial, en la sección de “Preguntas frecuentes”, destaca el cuestionamiento hacía Coca-Cola sobre que el video mostrado arriba es la prueba que demuestra que su refresco daña la salud de quienes lo consumen. A lo que la empresa respondió:

No. Coca‑Cola, así como cualquier otro refresco, está hecha para consumirse en su estado líquido original, y no para hervirse. Cuando hierves un refresco, todo el líquido en él contenido se evapora, y lo que permanece son solamente los componentes sólidos que antes estaban diluidos en agua, como el azúcar y el colorante caramelo. El azúcar, si sometido a altas temperaturas y por un largo periodo, se carameliza y vuelve espeso y oscuro. Cabe recordar que los procesos de ebullición y digestión son enteramente diferentes -indicó.

¿Qué es lo que contiene la Coca-Cola?

Los ingredientes de la Coca-Cola son:



Agua carbonatada

Azúcar, jarabe de alta fructosa o jarabe de almidón con alto contenido de fructosa

Color caramelo

Acidulante (ácido fosfórico)

Saborizantes naturales (extractos vegetales)

Cafeína

La Coca-Cola Sin Azúcar también contiene: Aspartame, Acesulfame K, Sucralosa, Benzoato de sodio, Citrato de sodio. El color caramelo, el ácido fosfórico, los edulcorantes y el benzoato de sodio son aditivos que podrían afectar la salud.

