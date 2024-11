Video: Reportera descubre infidelidad en plena transmisión en vivo 

En un noticiero argentino quedó grabado uno de los momentos más incómodos para una pareja. Todo ocurrió cuando una reportera estaba grabando una cápsula en vivo, se acercó a las dos personas y su actitud tan sospechosa hizo creer a todo el mundo que estaban cometiendo una infidelidad , ya que incluso salieron corriendo.

El fragmento quedó grabado en redes sociales y se hizo viral en poco tiempo, provocando todo tipo de comentarios. Aunque esto ocurrió en Argentina, otros países ya están hablando y bromeando al respecto.

Video: Reportera descubre presunta infidelidad en vivo

La periodista Giuliana Salguero estaba recorriendo las calles de la localidad de Vicente López, hablando de una alerta de clima. Todo parecía un momento más en las noticias, pero todo cambió cuando se acercó a la pareja que estaba ahí.

"¿Cómo les va? ¿Qué tal?”, se acercó a saludar Giuliana. Sin embargo, al percatarse de la actitud tan sospechosa de las personas, no pudo evitar preguntar: “¿Están de trampa? ¡Perdón!”

A los pocos segundos la pareja se fue del lugar, todo mientras el hombre se tapaba la cara para que no saliera en televisión. Aunque el camarógrafo no los enfocó, los pocos segundos que se observan fueron más que suficientes para que en redes sociales aseguraran que fue una infidelidad .

Giuliana Salguero estaba haciendo su clásico móvil para el programa de @carola_amoroso (en @todonoticias) y enganchó a una pareja "de trampa" 😅#EstaPasando #TN pic.twitter.com/vJjwbaMM6e — foromedios (@forofms) October 23, 2024

“Lo que acaba de pasar, no lo puedo creer. ¡Estamos en vivo! Ay, perdón, perdón... Bueno, ¡qué va a ser! No es mi culpa lo que están haciendo”, dijo la reportera luego de alejarse de la pareja que cometía una infidelidad y que por eso no quisieron aparecer en cámara.

Comentarios del video de la reportera que descubrió infidelidad en vivo

Las burlas llegaron al poco tiempo. Algunos le recriminaban al camarógrafo el no haberlos enfocado más tiempo, mientras que otros reían de la mala suerte de esa pareja, ya que las posibilidades de “estar de trampa” y aparecer en las noticias es muy, muy poca.

