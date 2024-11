No podrás dormir: En pleno Halloween revelan imágenes de It: Welcome to Derry

Este jueves 31 de octubre y en plena celebración de Halloween se revelaron las primeras imágenes de la nueva serie It: Welcome to Darry, la cual se encargará de explorar los oscuros orígenes el payaso Pennywise que cada 27 años, sale de su escondite para devorar a niños inocentes.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que la plataforma de Max, antes conocida como HBO Max, reveló las primeras imágenes del también llamado Payaso Eso, el cual es considerado como uno de los personajes ficticios más queridos y aclamados por los amantes del cine de terror.

Por ello a continuación en adn40, te mostraremos las primeras imágenes de la nueva serie It: Welcome to Darry, así como todos los detalles en relación a esta adaptación de las historias de Stephen King que estará viendo la luz muy pronto a nivel internacional.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Imágenes de It: Welcome to Darry nueva serie de Max

En las imágenes que fueron reveladas recientemente, se pueden apreciar a varios jóvenes que probablemente serán el objetivo del payaso It. Dentro de éstas fotografías se puede ver que la historia será ambientada en la década de los años 60.

De igual forma, en una de las fotos que se publicaron se puede ver a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, frente al circo del payaso Pennywise que sería el origen de toda la maldad del demonio devorador de niños.

Pese a ello, no se revelaron imágenes del carácter principal de la serie It: Welcome to Darry, por lo cual hasta el momento se mantiene en anonimato cómo podría ser el surgimiento de este personaje de terror que durante décadas, se colocado como uno de los más queridos por la gente.

Tu peor sueño hecho realidad... un primer vistazo a IT: Welcome to Derry, la serie original de HBO, que llegará a #Max en 2025. pic.twitter.com/fqvxCH2fnw — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) October 31, 2024

¿Cuándo sale y de qué tratará It: Welcome to Darry?

Como bien se mencionó anteriormente, la nueva serie de It se encargará de explorar los orígenes del payaso Pennywise así como la historia del municipio de Darry en los Estados Unidos.

De momento se desconoce la fecha exacta en la cual It: Welcome to Darry estará saliendo a la luz, sin embargo, se espera que sea antes del primer semestre del próximo año 2025 gracias a lo avanzado que está el proyecto que será exclusivo de la plataforma de Max, antes llamada HBO.

Adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.