Así puedes conservar el pan de muerto; spoiler alert: no se debe usar bolsa de plástico

Desde el mes de octubre salen las delicias típicas mexicanas, pero una de las preguntas qué más se hacen los internautas es: ¿Cómo conservar el pan de muerto ?, pues el sabor exquisito de estos manjares satisfacen hasta al más exigente paladar. Esta golosina, cuyo sabor puede variar dependiendo a la masa, va desde el clásico sabor naranja hasta la espolvoreada de azúcar con rellenos extravagantes. Debido a que los consumidores quieren conservar la frescura, textura y aroma, salen muchos trucos para preservarlo, pero en adn40 te tenemos la solución.

¿Cómo conservar el pan de muerto?

El peor error que todos cometemos al querer conservar el pan de muerto es almacenarlos en bolsas de plástico, aunque la abuelita lo diga. Esto se debe a que, si queremos guardar la hogaza para otro día, aunque los ingredientes del pan y su almacenamiento puedan prolongar su vida, están hechos para ser consumidos al sacarlos del horno.

Por lo tanto, y aunque sean malas noticias para los entusiastas del pan, el sabor rezagado después de un día no se comparará cuando recién salen del horno. Aunado a esto, conservar el pan de muerto dentro de una bolsa de plástico es un error bastante grande por las características propias del alimento, pues absorbe la humedad rápidamente y al ser de un material impermeable, el pan pierde la textura crujiente y genera moho.

Canva Pro Al pan de muerto hay que dejarlo “respirar” para que no pierda su textura crujiente y su sabor distintivo.

Otro error que cometemos al querer conservar el pan de muerto es almacenarlo en lugares con corrientes de aire o trozarlo, porque:



Se seca.

Cambia de textura.

Se endurece.

Entonces, ¿Qué es lo mejor para conservar el pan de muerto ? Lo que recomiendan los expertos panaderos es mantenerlo a una temperatura ambiente y lejos del sol. Asimismo, sugieren que es mejor cortarlo a medida que lo consumes y si decides congelarlo, cubrirlo con aluminio, colócalo en un tupper o una bolsa hermética.

Pero para conservar el pan de muerto de manera ideal, tus mejores aliadas serán las bolsas de papel. Este material mantiene el pan en buen estado, ya que al ser poroso permite la circulación del aire, lo que ayuda a conservar su textura crujiente y seca por más tiempo.

En caso de no tener bolsas de papel para conservar el pan de muerto, se puede usar papel encerado o lo último en la cocina, las bolsas con revestimiento de parafina, este material contiene aceites naturales que hacen que el pan no se deshidrate. No durará por siempre, pues eventualmente empezará el proceso de descomposición natural del alimento, así que lo ideal es comprar el pan del día e irlo comiendo conforme el antojo salga a relucir.

