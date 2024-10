Jeff Bezos tiene esta rutina y lo hace más inteligente, según la ciencia

Jeff Bezos , conocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo y el fundador de Amazon, no se ha vuelto exitoso sin una rutina matutina bien definida. Según su prometida, Lauren Sánchez, la clave de su productividad y calidad de vida se encuentra en sus mañanas, que prioriza la conexión personal antes de sumergirse en el trabajo.

¿Cómo empieza el día Jeff Bezos?

Lauren Sánchez, quien comparte momentos importantes de su vida con Jeff Bezos, reveló en charla con la revista People que una de sus reglas fundamentales es evitar el uso de dispositivos electrónicos en la mañana.

Ella afirma: “Mi parte favorita del día es la mañana. Me gusta despertarme, preparar una taza de café para mí y para Jeff, y disfrutar de esos momentos mágicos hablando juntos”. Este tiempo a solas, donde ambos pueden conectar sin distracciones, es fundamental para su bienestar emocional y mental.

¿Qué importancia tiene desconectar en la mañana?

Sánchez destaca que, mientras los niños aún duermen, el tiempo que pasan juntos es sagrado. “No revisamos nuestros teléfonos. Esa es una de las reglas que él estableció". Este enfoque de desconexión matutina permite que ambos se preparen para el día de manera más consciente y enfocada.

Esta estrategia ayuda a fomentar una relación más sólida y mejora su rendimiento a lo largo del día.

El efecto de esta rutina a su productividad

Una vez que los niños han salido hacia la escuela, Sánchez y Bezos se dedican a sus respectivas actividades laborales. “Después de que los niños se van, solo somos Jeff, los perros y yo”, dice. Este tiempo de tranquilidad les permite concentrarse en sus proyectos.

El CEO de Amazon es conocido por su capacidad para mantener la atención en tareas complejas durante largos períodos, lo que podría explicarse en parte por su rutina matutina.

¿Qué proyectos comparte Lauren Sánchez con Jeff Bezos?

Lauren Sánchez, quien también es una reconocida piloto de helicóptero y se ha involucrado en diversas iniciativas filantrópicas, está actualmente promoviendo su primer libro infantil, The Fly Who Flew to Space. Su vida no solo gira en torno a su pareja, sino que también está llena de logros y proyectos que reflejan su compromiso con la educación y el bienestar social.

