Influencer Arina Glazunova graba su propia muerte mientras hacía un video para TikTok

La tiktoker e influencer rusa Arina Glazunova murió a los 27 años de edad tras caer por las escaleras del metro en Tbilisi, Georgia. El trágico accidente ocurrió mientras grababa un video con una amiga, por lo que el momento quedó registrado.

La víctima no se percató del espacio en la vía pública y se desplomó. El video se viralizó en redes sociales y en el lugar se colocó un pequeño altar en su nombre.

TikToker graba su muerte al caer en el Metro

En las imágenes, que circulan en plataformas digitales, se aprecia cómo Arina Glazunova camina distraída junto a su amiga durante la madrugada en calles de Tbilisi cuando sufrió el accidente.

En el clip se observa cómo la mujer canta el éxito de la banda rusa Hunger Boys, “For The Last Time”, también baila frente al teléfono: “No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez, por última vez”, se le escucha entonar.

Luego de varios segundos, la alegría se convierte en tragedia cuando Arina Glazunova cayó en un paso subterráneo. El celular rueda al suelo y se escucha un grito.

Las lesiones que le produjo la caída fueron tan graves que los paramédicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Presentaba una fractura en el cráneo, así como otros golpes en el cuerpo.

💔🙏 V Tbilisi zemřela 27letá Ruska Arina Glazunova po pádu do podzemní chodby, které si nevšimla. Dívka utrpěla zlomeninu spodiny lebeční.



Před pádem natáčela s kamarádkou video a zpívala píseň „Naposled“



Proč tam nejsou žádné bezpečnostní ploty? Je pro ně normální chodit… pic.twitter.com/flplraizqd — bety kovac (@betyna71) September 29, 2024

Luego de que se viralizó el caso, en el lugar en donde murió Arina Glazunova se colocaron letreros, así como flores en su memoria.

En redes sociales algunos usuarios que afirman que el accidente pudo evitarse si en el lugar hubiera sido instalado un barandal o algún tipo de muro de contención.

Incluso la estación en Tbilisi ya había sido reportada como peligrosa debido a que no cuenta con señalizaciones que garanticen la seguridad a los peatones.

Arina Glazunova era originaria de Moscú, Rusia, y se encontraba en Georgia de visita pues acababa de concluir sus estudios en la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.

