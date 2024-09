Los desconcertantes mensajes de la influencer Kubra Aykut antes de morir

La influencer turca Kubra Aykut , conocida por su popular contenido en TikTok, ha causado gran conmoción tras su muerte el 23 de septiembre de 2024. Aykut cayó desde el quinto piso de un edificio en el distrito de Sultanbeyli, en Estambul, lo que ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, más allá de las circunstancias de su fallecimiento, lo que ha estremecido a muchos son los mensajes que compartió horas antes, los cuales hablan de una presunta angustia emocional que habría estado experimentando.

Los enigmáticos mensajes de Kubra Aykut

Según informó el medio local Turkiye Today , poco antes de su muerte, Kubra Aykut publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que alarmó a sus seguidores. La influencer expresó su preocupación por su pérdida de peso, mencionando que había llegado a pesar 44 kilogramos y que perdía un kilo cada día.

“He reunido mi energía, pero no puedo subir de peso. No sé qué hacer; necesito urgentemente ganar peso”, escribió. Este mensaje, aparentemente relacionado con problemas de salud, dejó a su público preocupado por su bienestar físico y emocional.

Acompañando este texto, la joven de 26 años compartió un video en el que se la veía realizando tareas domésticas, una escena que en ese momento no parecía tener mayor importancia, pero que, a la luz de los acontecimientos posteriores, ha generado aún más incógnitas.

La nota que dejó Kubra Aykut

Tras su fallecimiento, se difundió la noticia de una supuesta carta de despedida que habría dejado antes de su muerte. En esta carta, la influencer escribía: “Salté por mi propia voluntad. No quiero vivir más. Cuida bien de Fistik”. Este último nombre se cree que hace referencia a su mascota.

En su nota, la joven también reflexionó sobre la vida, indicando que había sido buena con los demás, pero no consigo misma. “Ser una buena persona no me dio nada”, escribió, recomendando ser egoísta para ser feliz. Estas palabras han dejado a muchos de sus seguidores preguntándose si había señales que no se percibieron a tiempo.

Después del suceso, amigos y familiares de Kubra Aykut han buscado respuestas sobre qué la llevó a tomar esta decisión. Su amiga y también influencer Dilan Polat fue una de las primeras en llegar al hospital donde fue trasladado el cuerpo de la mujer, buscando información tanto con el personal médico como con las autoridades. Por ahora, la investigación sigue en curso.

¿Quién era Kubra Aykut?

Aykut, originaria de la ciudad de Bursa, se convirtió en una sensación en redes sociales tras protagonizar una inusual boda en diciembre de 2023, en la que se casó consigo misma.

Aunque la joven ya contaba con cierta notoriedad en las redes, su “boda sin novio” fue un punto de inflexión en su carrera, captando la atención de un público más amplio por su contenido original y positivo. Su cuenta de Instagram acumula más de 200 mil seguidores, mientras que en TikTok logró conquistar a más de un millón de personas, donde sus videos rápidamente se volvían virales.

