Vacaciones silenciosas: ¿Qué es y porque uno de cada cuatro mexicanos confiesan haberlo hecho?

En los últimos años, México protagonizó un auge en una nueva tendencia entre los trabajadores conocida como “ vacaciones silenciosas ”, que surgió debido al alto estrés laboral, que deriva en la necesidad de buscar escapadas no autorizadas por las empresas para disfrutar de la tranquilidad de alejarse de las responsabilidades.

¿Qué son las vacaciones silenciosas?

Las vacaciones silenciosas son una tendencia laboral emergente, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En México, una de cuatro personas confesaron haber tomado esta modalidad de descanso, que implica tomar tiempo libre del trabajo sin realizar una solicitud formal de vacaciones .

El estrés y la fatiga laboral son un problema recurrente en el mercado laboral y una pregunta repetida entre quienes no dispongan de días para descansar es: ¿Qué hacer si no me puedo ir de vacaciones? De este modo, surgió esta alternativa que refleja una creciente conciencia sobre la importancia del descanso.

Sin embargo, esta práctica puede resultar contraproducente: Los empleados pueden regresar al trabajo más agotados y con un mayor riesgo de desgaste profesional.

Actualmente, gracias a la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, el periodo autorizado de vacaciones se duplicó de seis a 12 días continuos a partir del primer año de labores para todos los trabajadores de México.

¿Por qué se practican las vacaciones silenciosas en México?

México enfrenta altos niveles de estrés en el trabajo, por lo que el 24% de 2 mil 503 trabajadores confesaron haber practicado vacaciones silenciosas para lidiar con situaciones derivadas de su entorno laboral, según una encuesta de la bolsa de trabajo Online Career Center (OCC).

Los motivos que llevan a los trabajadores a tomar unas vacaciones silenciosas son los siguientes:



Estrés y fatiga laboral: Un alto porcentaje de trabajadores experimenta agotamiento y estrés, lo que les lleva a buscar momentos de descanso sin notificar a sus superiores. La falta de desconexión real del trabajo contribuye a esta necesidad. Falta de flexibilidad: El 45% de los encuestados mencionó que la rigidez en las políticas laborales les impide equilibrar su vida personal y profesional, lo que les lleva a tomar descansos no autorizados. Entornos laborales tóxicos: Un 34% atribuye la práctica a ambientes laborales desfavorables, donde la falta de apoyo por parte de líderes y la falta de claridad en las políticas de descanso son comunes. Inseguridad laboral: Algunos empleados temen ser percibidos como poco comprometidos si solicitan días libres, lo que les lleva a optar por no pedir permiso. Dificultades para desconectarse: Muchos trabajadores se sienten obligados a estar disponibles incluso durante sus días libres, lo que dificulta una verdadera desconexión del trabajo.

