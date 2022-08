¿Dónde ver en vivo la pelea de Andy Ruiz vs Luis Ortiz?

Un nuevo camino a la gloria se abre para Andy Ruiz, quien este fin de semana se medirá ante Luis Ortiz en Los Angeles, en una pelea que será la antesala a un sueño ambicioso del boxeador mexicano.

Se trata de un combate eliminatorio, en el que Andy Ruiz y Luis Ortiz se ganarán un boleto por el Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

Andy Ruiz viene de vencer a Chris Arreola por decisión unánime en el Dignity Health Sports Park , en Carson en una contienda ocurrida en mayo del año pasado.

En tanto Luis Ortiz aparece tras su triunfo de enero contra Charles Martin. El record del cubano es del 33 victorias, 28 por nocaut y dos derrotas; mientras que Ruiz suma 34 triunfos, 22 por nocaut y dos derrotas.

Andy Ruiz aparece renovado en Los Ángeles

El peleador de peso completo de 32 años, se mantuvo en un campamento de alta exigencia junto a Alfredo Osuna con el objetivo de dar una gran pelea.



Me siento estupendo. El esmero está pagando frutos y ahora llegó la hora de divertirme el 4 de septiembre. Voy a dejarlo todo dentro del cuadrilátero, ya que Ortiz y yo protagonizamos una pelea infernal en busca de ser campeones.

El peleador mexicano nacido en Estados Unidos agregó: “Cuando busco el nocaut, generalmente no me termina yendo bien. Yo me entreno pensando en pelear 12 rounds y si el nocaut llega, llega. Estoy en plenas condiciones para pelear duro por 12 asaltos”, acotó el peleador mexicano.

La contienda ha sido programado para este domingo 4 de septiembre, desde la Cryptocom Arena, recinto que también verá en acción a Isaac Pitbull Cruz , midiéndose ante Eduardo Ramírez en un duelo de pesos ligeros.

La peleas podrás verla en vivo a través de Box Azteca completamente gratis o en aztecadeportes.com y la aplicación de Azteca Deportes.

