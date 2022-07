VIDEO: Acusan a vendedor de cerveza de reciclar vasos en estadio de Puebla

Usuarios en redes sociales denunciaron a través de un video a un vendedor que recicla los vasos de cerveza durante el partido Puebla y Santos Laguna en el estadio Cuauhtémoc.

En las imágenes se ve al vendedor de cerveza en el momento en el que limpia los vasos que, al parecer, ya habían sido usados por aficionados que se encontraban en las gradas.

Los hechos fueron registrados el pasado viernes e incluso etiquetan al Gobierno de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tome acciones al respecto, e incluso mencionan que acciones de este tipo aumentan los casos de COVID-19 en la ciudad.

Club Puebla niega que se reciclen los vasos de cerveza en el estadio

A través de un comunicado, el Club Puebla dijo que las imágenes del video no son vasos de cerveza que se vuelven a usar, sino recipientes no utilizados que el vendedor seca del agua de lluvia que cayó en algunos de ellos.

Agregó que tienen un procedimiento en el Estadio Cuauhtémoc en el que los vasos no utilizados se reciben de vuelta en bodegas previamente limpiados, para después guardarlos y no ser utilizados hasta no ser desinfectados y lavados con agua y jabón.

Buenos días Dn Pepe vea usted no manchen reciclan los vasos usados para el siguiente partido ni porq venden las cervezas en 100 pesos

Un llamado a las autoridades sanitarias

El #COVID19 en su punto y estos realizando estas cochinadas @SSC_Pue @Gob_Puebla pic.twitter.com/AFT90niwZ0 — Pepe Hanan Budib (@pepehanan) July 9, 2022

El club dijo que “nunca se ha reciclado un vaso previamente utilizado y realiza revisiones permanentemente sobre el manejo de los productos que se ofrecen en el estadio para ofrecer una experiencia de calidad”.

Agregó que se trata de publicaciones de mala fe que buscan denostar la imagen del Club Puebla a base de mentiras y difamaciones constantes.

