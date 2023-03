Tijuana vs Atlas: Fecha, horario, dónde ver en vivo y gratis el partido

El Viernes Botanero tiene doble cartelera y el último encuentro de este día será entre Tijuana vs Atlas, partido correspondiente de la Jornada 10 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y lo podrás disfrutar en vivo y gratis por las pantallas de Azteca Deportes. Previamente al encuentro entre Xolos y Rojinegros se disputará el partido entre Mazatlán vs Cruz Azul.

El cuadro de la frontera ahora comandados por Miguel “El Piojo” Herrera, están motivados luego de vencer a Pachuca, los vigentes campeones de la Liga BBVA MX, con marcador de 2-0. Esta victoria significó los tres primeros puntos de esta escuadra al mando del estratega mexicano, pues desde su llegada cayeron ante América y Chivas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los Xolos se encuentran ubicados en la posición número 12 de la clasificación general con 10 unidades, 2 puntos más que Atlas, pero le alcanza para estar en puestos de repechaje. Recordemos que el equipo fronterizo ya despidió a Ricardo Valiño como su entrenador. Una de las fortalezas de Tijuana es que en este Clausura 2023 en su casa, tienen cinco partidos jugados, donde cuentan con tres empates y dos triunfos.

¡Está casa se respeta y se defiende como perros! ¡Con todo X #TijuanaRojinegra!



Boletos disponibles 📲: https://t.co/BhW2fWStoP pic.twitter.com/xOM2e0v6Y7 — Xolos (@Xolos) March 1, 2023

Mientras tanto, el Atlas, equipo que de la mano de Benjamín Mora no ha podido sumar los puntos esperados y el funcionamiento no ha cumplido las expectativas, pues solo han conseguido solo una victoria en el certamen, y con 8 unidades es decimoquinto de la clasificación. En la jornada anterior rescataron un empate con marcador de 2-2 ante las "Águilas” del América.

Los Zorros tienen una loza complicada, ya que la cancha del estadio Caliente no le sienta nada bien, ya que, en sus últimas 7 visitas a tierras fronterizas, no ha conseguido ninguna victoria. Los de la Academia no ganan en Tijuana desde el 1 de mayo del 2015, cuando en el Clausura 2015 venció a Tijuana 1-2, con anotaciones de Martín Barragán y Luis Neri Caballero.

¡Una noche de muchas emociones y golazos que vivimos #EnElJalisco! pic.twitter.com/Z4HQNno5Qq — Atlas FC (@AtlasFC) March 2, 2023

Historial Tijuana vs Atlas

El historial entre Tijuana vs Atlas es de 24 partidos, y arroja un saldo de 9 triunfos para los Xolos, 5 victorias para los Rojinegros y un total de 10 empates.

¿Cuándo y dónde se juega Tijuana vs Atlas?

El duelo entre Tijuana vs Atlas se jugará este viernes 3 de marzo del 2023 en el estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California.

Para leer: Convocatoria Selección Mexicana; esta es el primer llamado de Diego Cocca

¿A qué hora es el Tijuana vs Atlas del Clausura 2023?

El silbatazo inicial del partido entre Tijuana vs Atlas está programado en punto de las 21:05 horas del Centro de México. La transmisión inicia tras la finalización del encuentro entre Mazatlán vs Cruz Azul.

¿Dónde ver en vivo y gratis Tijuana vs Atlas del Clausura 2023?

El encuentro entre Tijuana vs Atlas del Clausura 2023 contará con la narración de lujo de Christian Martinoli, con el análisis del doctor Luis Gracia y Luis Roberto Alves Zague, quienes a través de las pantallas de Azteca Deportes: azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes, así como el canal de YouTube , te llevarán todas las emociones del partido.

¡Uff, partidazo en el #ViernesBotanero! 🍔🍟🍕



Arrancamos desde las 6:55 pm #MazatlánvsCruzAzul ⚓🆚 🚂



Al terminar seguimos con #TijuanavsAtlas 🔴⚫🆚 🦊



Todo lo podrás seguir en:

📲 https://t.co/OqYzbKTBqI y APP

📺 @AztecaSiete pic.twitter.com/KzhR6YiRCQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 1, 2023

adn40 Siempre Conmigo.