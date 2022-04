Sorteo Qatar 2022 ¿Cuándo y dónde ver en vivo?

Este viernes 1 de abril se llevará a cabo el sorteo en el Centro de Convenciones de Doha para definir los rivales de la Selección Mexicana y el resto de los grupos para el Mundial de Qatar 2022 que se podrá disfrutar en las pantallas de TV Azteca.

TV Azteca transmitirá en vivo el sorteo con el mejor equipo de comentaristas: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague, Inés Sainz, Carlos Guerrero “Warrior”, David Medrano, Gerardo Velázquez de León y Álvaro López Sordo.

Los amantes del futbol también podrá escuchar la voz de los especialistas campeones del mundo, Jorge Valdano e Iker Casillas, quienes hablarán del destino de la Selección Mexicana contra sus rivales.

Dónde ver en vivo el sorteo de Qatar 2022

¿Cómo se llevará a cabo el sorteo para Qatar 2022?

El jueves, la FIFA anunció el ranking del mes de marzo, el cual hace oficial a las cabezas de serie y los bombos para el sorteo de grupos del Mundial de Qatar 2022, que arrancará el próximo 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre.

México no alcanzó a ser cabeza de serie a pesar de los buenos resultados en los últimos tres partidos en los que empató contra Estados Unidos, y derrotó a Honduras y El Salvador .

BOMBO 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur – Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Canadá - Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

¿Cómo consiguió México su pase a Qatar 2022?

México selló el miércoles su pase al Mundial de Qatar 2022 tras vencer 2-0 a su similar de El Salvador en la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf, donde Costa Rica se clasificó al repechaje intercontinental tras vencer 2-0 a Estados Unidos.

De esta manera, México clasificó en el segundo lugar de la eliminatoria con 28 puntos, los mismos puntos que registró Canadá pero una menor diferencia de goles. Estados Unidos fue tercero con 25 unidades.

Costa Rica que finalizó la eliminatoria con 25 puntos, pero una menor diferencia de gol que Estados Unidos, buscará su boleto a Qatar en un repechaje intercontinental que disputará en junio ante Nueva Zelanda.

