Cuándo es el sorteo de la Champions League 2022 y el inicio del torneo

Si bien aún no están definidos todos los equipos que participarán en la temporada de la Champions League 2022, el certamen ya tiene fecha para el sorteo de la fase de grupos, sede para la final y día para que arranque el mejor torneo de futbol a nivel de clubes de todo el mundo.

Los partidos de vuelta de la fase de clasificación a la Champions League 2022 se jugarán entre el martes 23 y el miércoles 24 de agosto y será al finalizar estos duelos cuando conozcamos a todos los equipos invitados a la fase de grupos.

🏟 🗣 ¡𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐍𝐓𝐄! 😍



😉 Algún otro estadio con otro momento tan especial ⁉#UCL pic.twitter.com/AxaOZOD9k4 — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) August 20, 2022

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2022?

El sorteo se llevará a cabo este jueves 25 de agosto y para beneplácito de los aficionados al futbol, esta vez no van a tener que madrugar, pues será en punto de las 11 de la mañana, hora del centro de nuestro país.

Aún falta definir a seis equipos que saldrán de los encuentros de vuelta que se jugarán este martes y miércoles cuyos resultados parciales se encuentran de la siguiente manera:

Benfica vs Dinamo de Kiev: Resultado juego de ida 2-0



Estrella Roja vs Maccabi Haifa resultado juego de ida 2-3

Plzen vs Qarabag resultado juego de ida 0-0

Dinamo de Zagreb vs Bodo/Grimt resultado juego de ida 0-1

PSV vs Rangers resultado juego de ida 2-2

Trabzonspor vs Copenhague resultado juego de ida 1-2

¿Cuándo inicia la fase de grupos de la Champions League 2022?

La jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League 2022 arranca el próximo 6 y 7 de septiembre y la final está pactada para jugarse el 10 de junio de 2023 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.

Resto de los equipos que jugarán la Champions League 2022

· Liverpool (Inglaterra)

· Chelsea (Inglaterra)

· Barcelona (España)



· Juventus (Italia)

· Atlético de Madrid (España)

· Sevilla (España)

· RB Leipzig (Alemania)

· Tottenham Hotspur (Inglaterra)

· Borussia Dortmund (España)

· Red Bull Salzburgo (Austria)

· Shakhtar Donestk (Ucrania)

· Inter (Italia)

· Napoli (Italia)

· Sporting de Lisboa (Portugal)

· Bayer Leverkusen (Alemania)

· Marsella (Francia)

· Brujas (Bélgica)

· Celtic (Escocia)

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

hcj