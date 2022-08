Serena Williams anuncia su retiro del tenis, esta es la razón

¡Entérate! La tenista estadounidense de 40 años de edad, Serena Williams, anunció su retiro del tenis a través del número de septiembre de la revista Vogue.

Serena Williams dio a conocer que abandonará la práctica activa del tenis luego de que termine el US Open, el cual arrancará a finales de agosto. La deportista mencionó que no aunque es lo más difícil que podría imaginar y no quiere que se termine, está lista para lo que llegará.

¿Por qué se retirará Serena Williams?

Williams, quien ganó 23 títulos individuales de Grand Slam, comunicó que si tiene que aunque el tenis ha formado parte de su vida desde siempre, ahora quiere dedicarse más a su familia. Destacó que si elige entre construir en el tenis y construir su familia, escogerá lo segundo.

La tenista ya había abandonado el tenis en dos ocasiones, la primera vez ocurrió en el 2016 por su embarazo y en el 2021, se alejó de su pasión deportiva por sufrir una grave lesión que la mantuvo apartada de la competición otro años.

Serena informó que durante el último año, su pareja, Alexis, y ella han estado tratando de tener otro hijo y su médico le ha dicho que cuando estén listos, podrían hacer crecer su familia, pero ella dijo que “definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta”.





En la revista Vogue, Serena Williams expresó que nunca le ha gustado utilizar la palabra jubilación, ya que no le parece una palabra moderna, más bien prefiere cambiarla a una transición, “quiero ser cuidadosa sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”, explicó Williams.

“Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”, dijo la tenista quien resaltó que se está alejando de ese deporte para acercarse a otras cosas que son importantes para ella.

Habló acerca de cuando fundó Serena Ventures, una firma de capital de riesgo y dijo que poco después de eso formó una familia, por lo que ahora quiere hacerla crecer.



