Resultados Champions League: Así quedó el Real Madrid vs Chelsea y el City vs Bayern

Los resultados Champions League en los juegos de ida de los cuartos de final, dejaron agradables sorpresas y dulce sabor de boca por la calidad de partidos que se disputaron, pues el Manchester City, Bayern Múnich, Inter de Milan, Benfica, Real Madrid, Chelsea, AC Milan y Napoli, hicieron deslumbrar las noches mágicas de este torneo.

Es importante mencionar que hubo sorpresas con la victoria abultada del Manchester City ante el Bayern Múnich y el inimaginable triunfo del AC Milan sobre el Napoli, conjunto italiano que ha arrasado con todos sus rivales en la Serie A.

Por ello, a continuación te daremos a conocer todos los resultados y los equipos que tomaron la ventaja en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022-2023.

¿Cuáles fueron los resultados Champions League del 11 de abril?

Los juegos del pasado martes 11 de abril de 2023 no decepcionaron en lo absoluto, pues el platillo principal fue el Manchester City vs Bayern Múnich, cotejo que se llevó a cabo en el Etihad Stadium de Inglaterra.

El partido inició como lo esperado, pues tanto los ciudadanos como los bávaros mostraron sus mejores armas en la cancha para intentar sacar la ventaja en el juego de ida de esta eliminatoria a dos partidos.

Pese a ello, fueron los Citizens quienes vencieron 3-0 a los Bávaros en la cancha del Etihad Stadium y con ello lograron dar un golpe sobre la mesa para afianzarse como uno de los contendientes a levantar la orejona.

El Manchester City brilló con jugadores como Bernardo Silva, Erling Haaland, Jones Stones, Rúben Dias, Nathan Ake y Rodrigo Hernández, los cuales comandaron al conjunto de la Premier League para salir avantes en el partido.

En cuanto al juego entre el Benfica y el Inter de Milan, fue el conjunto italiano quien se llevó la ventaja de Portugal, pues vencieron 2 goles a 0 a las águilas europeas para llevarse la ventaja de vuelta a Italia.

Si bien es cierto que el Benfica dominó al Inter al menos en cuanto a tenencia de la pelota se refiere, los de la Serie A supieron brillar con su efectividad de cara al gol gracias a jugadores como Nicolo Barella y Romelu Lukaku.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Chelsea y el Milan vs Napoli?

En cuanto a los juegos de este miércoles 12 de abril el platillo principal fue el Real Madrid vs Chelsea, pues el vigente campeón de la Champions League recibía a los Blues de la Premier League en la cancha del Santiago Bernabéu.

Desde el minuto uno fue el conjunto merengue quien demostró su superioridad en cuanto a calidad de juego, pues jugadores como Vinicius Junior, Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos, salieron conectados y se mostraron con peligro de cara al arco de Kepa Arrizabalaga.

Tanto fue la insistencia del Real Madrid, que al minuto 22 Karim Benzema rompió el cero en el partido luego de una gran atajada de Kepa. Sin embargo el rebote favoreció al francés para así hacerse presente en el marcador.

Con ello el partido no cambió de tónica, pues los dirigidos por Carlo Ancelotti continuaron dominando de extremo a extremo el partido, pues incluso terminaron una posesión del 54% de balón.

Para le segunda mitad el Chelsea continúo navegando cuesta arriba, pues al minuto 59 llegó la expulsión de Ben Chilwell.

Posterior a ello, el partido se terminó por cerrar con el gol de Marco Asensio al minuto 74, el cual cerró el 2-0 definitivo entre el Real Madrid y Chelsea en la cancha del Santiago Bernabéu.

Real Madrid get the job done 💥#UCL pic.twitter.com/w4AvWa3p8F — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023

En cuanto al partido entre el AC Milan y Napoli, el partido fue un auténtico sube y baja de emociones, pues aunque ambos conjuntos tuvieron varias oportunidades de cara a gol, fueron los rossoneros quienes se llevaron la ventaja de San Siro gracias al gol del argelino Ismael Bennacer.

Vale la pena señalar que Hirving Lozano jugó 69 minutos del partido, pese a ello no pudo hacer nada para doblegar al Milan, el cual se llevó la ventaja con marcador de 1-0 rumbo a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

¿Cuándo se juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions?

Es importante mencionar que la vuelta de estos partidos está programada para la próxima semana, pues el martes 18 se enfrentarán Napoli vs Milan y Chelsea vs Real Madrid, mientras que el 19 de abril será el Bayern Múnich vs Manchester City y el Inter vs Benfica.

