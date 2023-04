Champions hoy: Hora de los juegos de ida Real Madrid vs Chelsea y Napoli vs Milan

Se fueron los primeros dos partidos del torneo europeo más importante, sin embargo la Champions hoy no para y continúan los partidazos en la disputa por la orejona, pues ahora se llevarán a cabo el Real Madrid vs Chelsea y el Napoli vs AC Milan, equipos que buscarán pasar a las semifinales del campeonato.

Los juegos son de alta intensidad, pues el vigente campeón de Europa, el Real Madrid, se mide ante un Chelsea que llega de remontarle al Borussia Dortmund en los octavos de final. Por su parte el Napoli busca hacer historia al colocarse por primera vez en su historia en unas semifinales de la Champions League.

¿Quiénes juegan la Champions hoy?

La ida de los cuartos de final de los equipos antes mencionados se llevarán a cabo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), tiempo en el que el Real Madrid iniciará su camino para refrendar su título conseguido la temporada pasada.

El Real Madrid vs Chelsea está visto como el partido más importante de la jornada de este miércoles 12 de abril, por lo que los ojos de la mayoría de los futboleros estará puesto en este cotejo, el cual se disputará en la mítica cancha del Santiago Bernabéu.

Por otro lado está el AC Milan vs Napoli, cotejo que en el que se medirá el vigente campeón de la Serie A y el actual líder del futbol italiano, por lo cual también es considerado como de alta importancia.

El conjunto rossonero está buscando volver a lo grande del futbol europeo y aspira a ganar la Champions League 2022-2023 . Por su parte, el Napoli está intentando llegar a las primeras semifinales de este torneo en toda su historia.

Vale la pena señalar que para este partido se contará con la presencia de un jugador mexicano, pues Hirving “el Chucky” Lozano está pautado para iniciar de arranque en el partido que se disputará en San Siro.

Jugadores a seguir en estos partidos

Para el Real Madrid vs Chelsea el jugador a seguir sin lugar a dudas será Vinicius Junior, el cual en la presente temporada se ha colocado como el futbolista más desequilibrante del conjunto merengue.

En cuanto al AC Milan vs Napoli, es el juvenil de Georgia Khvicha Kvaratskhelia el jugador que tiene todas las miradas encima. Y es que el mediocampista napolitano se convirtió en el líder del equipo azzurri a penas a sus 22 años de edad.

Vale la pena mencionar que Khvicha está siendo seguido de cerca por equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich y el Manchester United de cara a la próxima temporada.

Resultados de la Champions League 11 de abril

En cuanto a los resultados del martes 11 de abril, la Champions League no decepcionó, pues el partido entre el Manchester City y Bayern Múnich dejó un grato sabor de boca entre los aficionados.

Los Citizens vencieron 3-0 a los Bavaros en la cancha del Etihad Stadium y con ello lograron dar un golpe sobre la mesa para afianzarse como uno de los contendientes a levantar la orejona.

En cuanto al Benfica vs Inter de Milan, fue el conjunto italiano quien se llevó la ventaja de Portugal, pues vencieron 2 goles a 0 a las águilas europeas para llevarse la ventaja de vuelta a Italia.

Vale la pena mencionar que la vuelta de estos partidos está programada para el próximo 19 de abril.

adn40, siempre conmigo.