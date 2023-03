¡Oficial! Ya hay entrenador de Pumas, luego de la salida de Rafa Puente

El Club Universidad Nacional emitió un comunicado en el informa que ya hay entrenador de Pumas para los siguientes partidos del Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX, en dicho documento el equipo de la UNAM explica que el nuevo DT se hará cargo del primero equipo “por el momento"; todo esto luego de que el fin de semana pasado Rafa Puente fue cesado del cargo tras varias derrotas consecutivas.

¿Quién será el entrenador de Pumas?

En el comunicado oficial del Club Universidad Nacional se da a conocer que Raúl Alpizar será quien se encargue del equipo del Pedregal, quien fuera jugador universitario en los 90´s y que fungía como director de las fuerzas básicas de Pumas:

“El Club Universidad Nacional informa que, a partir de hoy, el profesor Raúl Alpízar, actual director de Fuerzas Básicas de nuestra institución, se hará cargo de los entrenamientos del primer equipo varonil por el momento, a la espera de la llegada del nuevo director técnico de Pumas.” dicta el comunicado.

¿Cuántos partidos dirigiría Raúl Alpizar?

Raúl Alpizar, el nuevo entrenador de Pumas dirigiría los 5 partidos restantes del actual torneo y que son los siguentes:

Querétaro vs Pumas



Pumas vs San Luis

Pumas vs Toluca

América vs Pumas

Monterrey vs Pumas

Los universitarios marchan en la posición 15 de la tabla general con 11 puntos y aún aspiran a calificar al repechaje, sin embargo de no sumar por lo menos 9 puntos de los 15 posibles que restan en la competencia, podrían quedar fuera de los 12 primeros por segundo torneo consecutivo.

Durante el Torneo de Clausura 2023 de la Liga MX, Pumas le ha ganado a FC Juárez, León y Mazatlán; empató con Tijuana y Atlas y perdió con Santos, Tigres, Necaxa, Chivas, Puebla, Cruz Azul y Pachuca.

