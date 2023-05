En conferencia de prensa este jueves 18 de mayo de 2023, el tenista español Rafael Nadal anunció que no participará en el Roland Garros este 2023 ya que no se ha recuperado de la lesión de psoas ilíaco en la pierna izquierda que ocurrió a inicios de este año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué dijo Rafael Nadal en conferencia?

El destacado tenista Rafael Nadal dijo en conferencia de prensa que “La lesión que me hice en Australia no ha mejorado como hemos esperado. Este año no voy a poder estar en Roland Garros y podéis imaginar lo difícil que es para mí", confirmando que se perderá dicho torneo.

De esta manera, Nadal señaló que se detendrá por unos meses para recuperarse de su lesión y así prepararse para afrontar el último año, es decir, el 2024, “que seguramente sea mi último de la mejor forma posible y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

Rafael Nadal señaló que se encuentra bien, pero triste, ya que a pesar de que a nivel tenístico se encuentra preparado, a nivel físico no lo está, por lo que tiene que descansar, sin embargo, dijo que seguirá luchando “Tengo la satisfacción que durante mi vida siempre he hecho lo posible para llegar a los objetivos. Cuando sea el momento de no volver a competir profesionalmente también quiero que sea tras haberlo intentado hasta el final y hacer un esfuerzo más”, dijo.

El tenista Rafael Nadal confirma que no participará en el Roland Garros este año

🚨 #AlertaADN



El tenista, Rafael Nadal (@RafaelNadal) confirma que no participará en el Roland Garros (@rolandgarros) este año 🎾 pic.twitter.com/PP4O7ZHndv — adn40 (@adn40) May 18, 2023

También te podría interesar: Yadira Silva no irá a Mundial de tenis por falta de apoyo de Conade

¿Qué le pasó a Rafael Nadal?

El tenista Rafa Nadal se lesionó durante la segunda ronda del Open de Australia 2023, primer Grand Slam del año, en un principio se creía que era un problema muscular en la zona de la cadera, sin embargo, las pruebas médicas confirmaron que es una lesión grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. El psoas ilíaco es un músculo cuya función es realizar la flexión de la pierna sobre la cadera.

¿Quién es Rafael Nadal?

Rafael Nadal nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, Mallorca, España y es considerado como uno de los deportistas españoles más grandes de la historia.

Desde que debutó en 2022 en el circuito ATP, Rafael Nadal ha ido cosechando triunfos a lo largo de su carrera. En total, el español acumula 101 títulos en toda su carrera, de los cuales 21 son de Grand Slams.

¿Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal en Roland Garros?

Rafael Nadal ha sido campeón de Roland Garros 14 veces, por lo que incluso se le ha llamado en múltiples ocasiones como “El Rey de la Tierra”, por lo que es el principal ganador de este torneo. El tenista Max Decugis le sigue con 8 títulos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.