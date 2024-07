La historia de Prisca Awiti, la mexicana que ganó plata en judo en París 2024

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz consiguió la gloria para el país y obtuvo la medalla de plata en judo en París 2024, la mexicana La judoca cayó ante Andreja Leski en la final de la disciplina.

La presea obtenida por Awiti Alcaraz, es el metal 75 en la historia del deporte mexicano, lo que la hace más especial y además es la segunda medalla para la delegación mexicana en París 2024.

¿Quién es Prisca Awiti, mexicana que se colgó la plata?

De madre mexicana, padre keniano y nacimiento en Londres, Prisca Awiti Alcaraz encontró su sentido de pertenencia en nuestro país, al cual ha representado internacionalmente desde 2017, incluidos Tokio 2020 y ahora repitió su actuación en el magno evento durante la edición de París 2024.

Bajo estas condiciones, la juduca tuvo la oportunidad de representar a cualquiera de los tres países en las justas deportivas; sin embargo, optó por México por todo el apoyo y el amor que ha recibido del país. “Agradezco todo el apoyo que me han brindado desde que represento a México. No podría hacerlo sin ustedes. Al ganar una medalla en París, no será solo mía, sino del esfuerzo de todos”, aseguró.

¡𝗦𝗨𝗕𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔 𝗢𝗟Í𝗠𝗣𝗜𝗖𝗔! 🇲🇽🥈



La judoca @AwitiAlcaraz gana la medalla de plata en #París2024, tras caer ante la eslovena Andreja Leski en la final de la división -63 kilogramos.



🔹️Es la primera presea olímpica del judo mexicano y segunda de esta edición. pic.twitter.com/uztwaFibZF — CONADE (@CONADE) July 30, 2024

En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar -, explicó.

Prisca Awiti no solo ha participado en competencias de judo, tuvo una etapa por la gimnasia en una selección sub-12 en Inglaterra. Fue hasta los ocho años que comenzó a practicar la disciplina que sería su camino, gracias a la influencia de su hermano mayor y judoca de alto rendimiento, Philip Awiti.

La mexicana es especialista en -63 kilogramos y ha sido cuatro veces ganadora de oro en abiertos continentales, logros que alcanzó, según la judoca, con base en su disciplina y enfoque en sus objetivos.

Me defino como una persona disciplinada en la vida, alguien a quien le importa mucho su familia y su imagen, también soy amable. Cuando me enfoco en algo, lo doy todo hasta que lo logro, tengo la habilidad de hacer que la gente se acerque a mí. Me preocupo mucho por la gente que es importante para mí, y soy un poco sentimental -, explicó a Conade.

