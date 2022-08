Vuelve la NFL: Aquí te decimos cuáles son los partidos de pretemporada

La NFL regresa este 4 de agosto y durante 4 semanas de pretemporada se jugarán 49 partidos hasta llegar a la semana 1 de la temporada regular donde el Kickoff correrá a cargo de Los Angeles Rams, actuales campeones, en contra de los Buffalo Bills.

Así que prepara tu jersey porque a partir de hoy y hasta el domingo 12 de febrero, cuando se juegue el Super Bowl LVII, la emoción del futbol americano profesional de la NFL estará presente semana a semana.

Partidos de pretemporada de la NFL 2022

La actividad de la semana 1 de la pretemporada de la NFL inicia con el juego entre Las Vegas Raiders vs los Jacksonville Jaguars este jueves 4 de agosto a las 19:00 horas.

Semana 2 de la pretemporada de la NFL

Jueves 11 de agosto

New England Patriots vs New York Giants 19:00 horas.

Baltimore Ravens vs Tennessee Titans 18:30 horas.

Viernes 12 de agosto

Detroit Lions vs Atlanta Falcons 17:00 horas

Jacksonville Jaguars vs Cleveland Browns 18:00 horas

Philadelphia Eagles vs New York Jets 18:30 horas

Cincinnati Bengals vs Arizona Cardinals 18:30

Sábado 13 de agosto



Chicago Bears vs Kansas City Chiefs 12:00 horas

Buffalo Bills vs Indianapolis Colts 15:00 horas

Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks 18:00 horas



Tampa Bay Buccaneers vs Miami Dolphins 18:30 horas

Houston Texans vs New Orleans Saints 19:00 horas

Denver Broncos vs Dallas Cowbows 20:00 horas

Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams 21:00 horas

Domingo 14 de agosto



Las Vegas Raiders vs Minnesota Vikings 15:25 horas



Semana 3 de la pretemporada de la NFL



Jueves 18 de agosto

Seattle Seahawks vs Chicago Bears 19:00 horas

Viernes 19 de agosto

New England Patriots vs Carolina Panthers 18:00 horas

Green Bay Packers vs New Orleans Saints 19:00 horas

Los Angeles Rams vs Houston Texans 21:00 horas

Sábado 20 de agosto

Buffalo Bills vs Denver Broncos 12:00 horas

Indianapolis Colts vs Detroit Lions 12:00 horas

Kansas City Chiefs vs Washington Commanders 15:00 horas

Miami Dolphins vs Las Vegas Raiders 18:00 horas

Jacksonville Jaguars vs Pittsburgh Steelers 18:00 horas

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers 18:00 horas

Tennessee Titans vs Tampa Bay Buccaneers 18:00 horas

Los Angeles Chargers vs Dallas Cowbows 21:00 horas

Domingo 21 de agosto

Cleveland Browns vs Philadelphia Eagles 12:00 horas

New York Giants vs Cincinnati Bengals 18:00 horas

Arizona Cardinals vs Baltimore Ravens 19:00 horas

New York Jets vs Atlanta Falcons 19:00 horas

Semana 4 de la pretemporada de la NFL



Jueves 25 de agosto

Kansas City Chiefs vs Green Bay Packers 19:00 horas

Houston Texans vs San Francisco 49ers 19:15 horas

Viernes 26 de agosto

Jacksonville Panthers vs Buffalo Bills 18:00 horas

Dallas Cowboys vs Seattle Seahawks 19:00 horas

New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers 19:00 horas

Las Vegas Raiders vs New England Patriots 19:15 horas

Sábado 27 de agosto

Atlanta Falcons vs Jacksonville Jaguars 14:00 horas

Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams 17:00 horas

Baltimore Ravens vs Washington Commanders 18:00 horas

Miami Dolphins vs Philadelphia Eagles 18:00 horas

Houston Titans vs Arizona Cardinals 18:00 horas

Cleveland Browns vs Chicago Bears 18:00 horas

Indianapolis Colts vs Tampa Bay Buccaneers 18:30 horas

Denver Broncos vs Minnesota Vikings 20:00 horas

Domingo 28 de agosto

New York Jets vs New York Giants 12.00 horas

Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions 15:30 horas

