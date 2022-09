OFICIAL: Pedro López es nuevo DT de la Selección Mexicana Femenil

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana Femenil dio a conocer a quien será su estratega en sustitución de Mónica Vergara, la cual fue removida de su cargo tras la fatídica participación del combinado nacional en la clasificatoria del Mundial Femenil.

Es por eso que la Selección Azteca anunció a Pedro López como el nuevo entrenador de la rama femenil del futbol nacional mexicano, todo de cara al próximo proceso mundialista.

Dentro del comunicado en el que la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la llegada del nuevo entrenador nacional, se detallaron los éxitos deportivos de Pedro López, el cual destaca por su coronación con la selección de España sub-10 en la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Costa Rica.

La FMF se congratula por recibir al estratega Pedro López, quien se coronó campeón con la selección de España Sub 20 en la Copa Mundial FIFA que se celebró en Costa Rica, en agosto pasado y también ha sido campeón de Europa Sub 19, también en julio de este año detalla el comunicado dado a conocer por las redes sociales.

¿Quién es Pedro López, nuevo DT de la Selección Mexicana Femenil?

Pedro López, nuevo entrenador de la Selección Mexicana Femenil, es un técnico español con amplia experiencia en las categorías inferiores de esta rama del futbol.

López fue considerado como una pieza clave en el organigrama de las selecciones españolas femeniles en las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y sub 20, obteniendo títulos continentales en la mayoría de ellas.





Dentro de los logros deportivos que ha logrado cosechar el técnico español, destacan la ya mencionada Copa del Mundo de la selección española conseguida en Costa Rica, además de los siguientes logros:

· Campeón de Europa Sub-17 Femenil en 2015 con Islandia

· Campeón de Europa Sub-19 Femenil en 2017 con Irlanda del Norte

· Campeón de Europa Sub-19 Femenil en 2018 con Suiza

· Campeón de Europa Sub-19 Femenil en 2022 (República Checa)

· Subcampeón en la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 en Francia 2018.





