Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2024

La Copa Libertadores 2024 ha llegado a su fase más emocionante. Los mejores equipos de la CONMEBOL se verán las caras en partidos de eliminación directa y competirán por levantar el título de clubes más prestigioso de Sudamérica. Este año, de nueva cuenta, los equipos brasileños son favoritos para coronarse.

La intensidad en los enfrentamientos será muy grande. Basta decir que dos equipos argentinos se enfrentarán en la primera ronda de octavos, con un River Plate vs Talleres que se robará los reflectores. De igual manera, el partido entre brasileños del Botafogo vs Palmeiras luce como uno de los más atractivos.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2024

Llave 1



San Lorenzo (Arg) vs Atlético Mineriro (Bra)

2do lugar del Grupo C vs Fluminese (Bra)

Talleres (Arg) vs River Plate (Arg)

Colo Colo (Chi) vs Junior (Col)

Llave 2



Nacional (Uru) vs Sao Paulo (Bra)

Botafogo (Bra) vs Palmeiras (Bra)

Peñarol (Uru) vs 1er lugar del grupo C

Flamengo (Bra) vs Bolivar (Bol)

🔝🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores definido! Así se jugará el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/BBFR49muOj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

Cabe destacar que todavía falta que se defina el Grupo C. Hay dos boletos en juego y The Strongest (Bol), Huachipato (Chi) y Gremio (Bra) todavía pueden calificar. The Strongest es el primer lugar y necesita un empate para asegurar la clasificación. Por otro lado, Gremio todavía tiene dos partidos pendientes y de ganarlos, podría subir hasta el primer lugar. El sábado 8 de junio se definirán a los últimos clasificados.

¿Cuándo se juegan los Octavos de Final de la Copa Libertadores?

Los partidos serán de ida y vuelta y se disputarán entre el 14 y el 21 de agosto. En poco tiempo los equipos conocerán su destino y estarán un paso más cerca de conseguir un boleto para el próximo Mundial de Clubes 2025 .

Cabe destacar que la final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 30 de noviembre, en un partido único en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.