Octagonal Final: horario y dónde ver el Honduras vs. México

México se meterá este domingo a la cancha del Estadio Olímpico Metropolitano para medirse a su similar de Honduras, en duelo correspondiente al Octagonal Final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, en punto de las 17:05 horas, podrás seguirlo en vivo y en directo a través de las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Honduras y México?

El conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez se encuentra en el último lugar del Octagonal Final de CONCACAF con apenas 4 unidades, producto de ninguna victoria, 4 empates y 8 derrotas, ya sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022; sin embargo, los locales intentarán hacerle la maldad a la Selección Mexicana que buscará sumar de a tres para así conseguir su boleto a la justa mundialista.

La escuadra hondureña enfrentará a México con equipo “B”, pero no por ello van a entregar el duelo a pesar de no tener posibilidades de ir a Qatar 2022, así lo indicó a ESPN José Ernesto Mejía, secretario de la Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenatuth). Asimismo, se espera que el ambiente sea hostil, pues el territorio hondureño suele ser una aduana complicada para el equipo nacional que intentará a toda costa quedarse con la victoria toda vez que no pudo reconocer la cancha del Metropolitano por tormenta.

Por su parte, México viene de igualar a 0-0 ante Estados Unidos a mitad de semana en la cancha del Estadio Azteca, en un duelo en el que el Tri no pudo hacer valer su condición de local y donde el público repudió lo hecho por el conjunto dirigido por Gerardo Martino, quien dicho sea de paso, no estará presente en este cotejo debido a que no ha recibido el alta médica luego de haberse sometido a un proceso quirúrgico, por lo que su lugar será ocupado por Jorge Theiler.

El Tricolor no ha tenido la mejor de las eliminatorias; sin embargo, es tercero en el Octagonal Final donde se encuentra igualado en puntos con Estados Unidos (22) que tiene mejor diferencia de goles. En caso de una victoria en territorio catracho, México llegaría a 25 puntos y amarraría el tercer lugar, incluso podría aspirar a la segunda posición siempre y cuando Estados Unidos pierda o empate ante Panamá.

En caso de empatar llegaría a 23 unidades y se afianzaría en el tercer sitio, sin importar que gane Costa Rica o Panamá, incluso aseguraría el repechaje si el equipo de las Barras y las Estrellas vence al combinado panameño.

En caso de perder y que Costa Rica doblegue a El Salvador por diferencia de 5 goles, el Tricolor podría perder el tercer sitio, incluso complicaría su lugar en el repechaje con una victoria de Panamá.

¡Hoy jugamos!💚

Vamos con todo en el penúltimo juego de esta Eliminatoria Mundialista.💪



¿Listos para ver a 🇲🇽, @Corona_Futbol? #ApoyoIncondicional I #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/RegNFReZXQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2022

Posible alineación de México

Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Charly Rodríguez, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona.

¿Cuándo y dónde ver el Honduras vs. México?

¿Cuándo?: domingo 27 de marzo.

Hora: 17:05 horas.

Cancha: Estadio Olímpico Metropolitano.

¿Dónde ver el juego?: a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

