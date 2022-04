México empata a cero goles ante Guatemala en Florida

En lo que fue el primer partido de preparación rumbo al mundial de Qatar 2022, la Selección de México empató a cero goles ante Guatemala en un cotejo amistoso disputado en Orlando, Florida.

A lo largo de los 90 minutos, la escuadra Azteca hoy dirigida por Jorge Theiler por la enfermedad de Gerardo Martino, no pudo doblegar a sus similares comandados por Luis Fernando Tena, ex entrenador de las Chivas.

Durante el cotejo, la Selección Mexicana generó un total del 68% de posesión de la pelota, crearon 19 remates, sin embargo únicamente dos de ellos fueron con dirección de peligro contra el combinado guatemalteco.

Chávez le saca pintura al poste izquierdo del arco de Guatemala#MásAcciónMásDiversión | #AhíTeVoyQatar



Lo más relevante del partido disputado en los Estados Unidos fue el debut de jugadores como Arturo Ortíz, Erik Lira, Jonathan Gómez y Alejandro Zendejas, los cuales dejaron destellos del buen futbol que demuestran en sus actuales clubes.

Partidos de la Selección Azteca antes de Qatar 2022

Con el empate ante Guatemala, la Selección Azteca llegará el próximo 28 de mayo para enfrentar a Nigeria en un partido amistoso más en los Estados Unidos.

Posterior a ese cotejo, México se medirá ante dos selecciones de la Conmebol, tales como Uruguay y Ecuador, las cuales estarán presentes en la justa mundialista de Qatar 2022.

Posterior a esos tres cotejos que disputarán entre mayo y junio, el Tricolor iniciarán su camino en la Concacaf Nations League ante Surinam y Jamaica para después cerrar su preparación ante Paraguay en un partido amistoso más.

Fechas de los partidos

México vs Nigeria: 28 de mayo del 2022

México vs Uruguay: 02 de junio del 2022

México vs Ecuador: 05 de junio del 2022

México vs Surinam: 11 de junio del 2022

México vs Jamaica: 14 de junio del 2022



México vs Paraguay: 31 de agosto del 2022

Cabe señalar que tras este último partido, la Selección Azteca comenzará su concentración previo al mundial de Qatar, torneo en el que debutan el 21 de noviembre del 2022 ante Polonia.

